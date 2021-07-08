فلوريدا.. 100 شخص مازالوا مفقودين تحت أنقاض مبنى ميامي المنهار

انتشلت فرق الإنقاذ 18 جثة أخرى من تحت أنقاض المبنى المنهار قبل نحو أسبوعين بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مسؤولون في ولاية فلوريدا إنه "لم يعد هناك أي أمل في العثور على أحياء بين قرابة 100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين".

من جهته، أكد مساعد رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة ميامي، راي جاد الله لأسر الضحايا خلال إفادة خاصة، إنه "لم تعد هناك أي فرصة الآن للعثور على ناجين في المبنى المنهار بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية".

وتم حتى الآن انتشال 54 جثة من تحت أنقاض مبنى تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط.

الإعصار إلسا يعيق عمليات الإنقاذ

وكانت فرق الإنقاذ قد توقفت، الثلاثاء، عن العمل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية الناجمة عن الإعصار إلسا وعاودت العمل في وقت لاحق.

واستبعدت عمدة ميامي دانييلا ليفين، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأربعاء، العثور على ناجين في الأيام القادمة.

وقالت عمدة ميامي إن "تزايد حجم الكارثة يشعر مجتمعنا والعالم بالحزن.. هؤلاء هم جيراننا هؤلاء هم مجتمعنا".

والأربعاء، أعلنت السلطات الأمريكية أن فرق الإنقاذ ستوقف عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت ركام المبنى السكني الذي يقع في سيرفسايد قرب مدينة ميامي في ولاية فلوريدا وستركز جهودها على رفع الأنقاض لانتشال الجثث المطمورة تحتها.

وقالت عمدة سيرفسايد تشارلز دبليو بوركيت، في مؤتمر صحفي، إن موقع الانهيار شهد استخدام معدات ثقيلة ورادارات أكثر قادرة عن البحث عن ناجين او ضحايا عبر الأشعة.

وأضافت أن الموقع شهد أيضا المزيد من الازدحام، في إشارة الى تكثيف عملية الإنقاذ الجارية.