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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة لصدى البلد : تخفيض عدد طلاب الثانوية باللجان ومروحة بكل لجنة.. شاهد

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إنه تم التشديد على تواجد مرواح بكل اللجان لطلاب وطالبات الثانوية العامة وعملها بكفاءة وتوافر المياه الباردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو .

وأوضح محافظ القاهرة لصدى البلد أنه تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 20 طالبا إلى 14 طالبا أو أقل في اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب.

محافظ القاهرة ووزير التنمية يتفقدان امتحانات الثانوية العامة.. فيديو وصور

واكد المحافظ  ان  ذلك  أدى الى زيادة أعداد اللجان الرئيسية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة إلى٢٩٣ لجنة .

https://fb.watch/6F37IwGqLd/
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

جاء ذلك خلال جولة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتفقد  امتحانات الثانوية العامة  بالعاصمة وذلك  بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة بمصر الجديدة ، برفقة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وكذلك تفقد مدرسة عابدين الثانوية بنات ب  ٤٧ شارع نوبار حى عابدين.

القاهرة مرواح الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الطلاب اللجان

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