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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتليتكو مدريد يرفض عرض ليفربول لضم ساؤول

صدى البلد

 كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن اهتمام  نادي ليفربول بالتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفربول قدم عرضا لأتلتيكو مدريد في الساعات الأخيرة لضم لاعب الوسط نيجويز مقابل 40 مليون يورو، مؤكدة أن أتلتيكو رفض العرض، مبررة ذلك بأنه يبحث عن مقابل مالي أكبر للتخلي عن اللاعب الإسباني خلال موسم الانتقالات الحالي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ساؤول صاحب الـ 26 عاما، يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى 2026، بالإضافة إلى وجود شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو.


لكن التقارير زعمت أن ساؤول يرغب في ترك أتلتيكو مدريد هذا الصيف، لخوض تحدٍ جديد، وقد أبدى نادي برشلونة اهتمامه بالصفقة.

 

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمعسكر النمسا
 

في سياق آخر،أعلن نادي ليفربول الإنجليزي “ المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح”، أمس، الجمعة، قائمة الفريق التي ستشارك في معسكر النمسا، استعدادا لخوض الموسم الجديد 2020 - 2021.

 

وذكر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن برنامج الريدز، التحضيري للموسم، سيبدأ  يوم الاثنين 12 يوليو الجاري، بمعسكر تدريبي في النمسا.

 

وجاءت قائمة ليفربول لمعسكر النمسا كالتالي:

جيمس ميلنر ، أدريان ، بن ديفيز ، أليكس أوكسليد-تشامبرلين ، إبراهيما كوناتي ، جويل ماتيب ، نات فيليبس ، ديفوك أوريجي ، بن وودبرن ، ريس ويليامز ، فيرجيل فان ديك ، جو جوميز ، ترينت ألكسندر أرنولد ، كوستاس تسيميكاس ، كاويمهين كيليهر ، ساديو ماني ، محمد صلاح ، نابي كيتا ، كورتيس جونز ، تايوو أوونيي ، ماركو جروجيتش ، هارفي إليوت ، لوريس كاريوس ، تاكومي مينامينو ، جيك كاين ، لايتون كلاركسون ، مارسيلو بيتالوجا ، هارفي ديفيز ، بيلي كوميتيو ، أوين بيك ، كايد جوردون ، ماتيوز موسيالوسكي تايلر مورتون وكونور برادلي.

 


 

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