استشاري يكشف: السكريات سبب زيادة الوزن وليس الدهون

كشف الدكتور خالد أحمد الغزالي ، استشاري النباتات الطبية ، إن أكثر مسببات زيادة الوزن هي الأكلات التي تحتوي على سكريات مرتفعة ، وليست الدهون ، كما كان يعتقد ، مؤخرا ، والتي تصبح ادمان لدى الكثيرين .

وأضاف الدكتور خالد أحمد الغزالي ، خلال لقائه لـ برنامج " سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن كورس " الأنسليوم " يحتوى على قدرة هائلة جدا على امتصاص المياه وزيادة حجمها ، مما يزيد من الإحساس بالشبع .

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قال خالد غزالي، استشاري نباتات طبية ، إن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

وأضاف خالد غزالي ، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن منظومة إنقاص الوزن هدفها التسهيل على الناس من خلال توصيل كورس التخسيس الدوبل بشكل آمن وسريع ، وكيفية التواصل مع مريض السمنة، بالإضافة إلى أن النباتات الطبية والطبيعية لإنقاص الوزن كلها بيور بدون أي إضافات كيماوية.

وتابع استشاري النباتات الطبية ، أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.