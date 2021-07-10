عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف: السكريات سبب زيادة الوزن وليس الدهون

سكريات
سكريات

كشف الدكتور خالد أحمد الغزالي ، استشاري النباتات الطبية ، إن أكثر مسببات زيادة الوزن هي الأكلات التي تحتوي على سكريات مرتفعة ، وليست الدهون ، كما كان يعتقد ، مؤخرا ، والتي تصبح ادمان لدى الكثيرين .

وأضاف الدكتور خالد أحمد الغزالي ، خلال لقائه لـ برنامج " سفرة و طبلية " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن كورس " الأنسليوم " يحتوى على قدرة هائلة جدا على امتصاص المياه وزيادة حجمها ، مما يزيد من الإحساس بالشبع .

شاهد .. استشاري نباتات طبية يكشف أسباب السمنة المفرطة وطرق علاجها

قال خالد غزالي، استشاري نباتات طبية ، إن مريض السمنة عندما يُقلل ما يتناوله من الطعام، يلجأ جسمه إلى التغذية على الدهون المخزنة في الجسم، مشيرًا إلى أن الأنسولين هو المتسبب الرئيسي للسمنة، ولهذا معظم مرضى السمنة المفرطة مصابين بالسكر والضغط، وهذا يحدث نتيجة خلل في البنكرياس الذي يُنتج الأنسولين.

 

وأضاف خالد غزالي ، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن منظومة إنقاص الوزن هدفها التسهيل على الناس من خلال توصيل كورس التخسيس الدوبل بشكل آمن وسريع ، وكيفية التواصل مع مريض السمنة، بالإضافة إلى أن النباتات الطبية والطبيعية لإنقاص الوزن كلها بيور بدون أي إضافات كيماوية.

 

وتابع استشاري النباتات الطبية ، أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.

استشاري استشاري النباتات الطبية الدكتور خالد أحمد الغزالي اخبار التوك شو زيادة الوزن

ترشيحاتنا

« التعليم»: ضبط أجهزة تابلت خارج المنظومة في لجان «الثانوية العامة»

قلبي مسامح علي اللي فات.. مي حلمي تفاجئ جمهورها بهذا التصرف

ميزة جديدة ب واتساب تساعدك على قراءة الرسائل دون علم مرسلها

نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية

العقبة بالأردن.. قصة حب نشأت بين البحر والجبال في 72 ساعة

بوادر الانهيار.. السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع الكهرباء عن بيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ