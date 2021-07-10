عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: حياة كريمة يستهدف تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون شخص

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة ساهمت بقوة فى توفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، وهذا بدوره ينعكس على المجتمع، فلم يقتصر الأمر على توفير سكن كريم للمواطنين فحسب ولكن يمتد ليشمل توفير فرصة عمل مناسبة له، من خلال إنشاء بنية تحتية لمشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وتوفير منظومة صحية مناسبة لتلقى العلاج اللازم.

وأضافت رشاد، في بيان لها  إلى أن المبادرة تحولت لمشروع قومى على الأرض المصرية، لم نشهد على مدار العصور السابقة مشروع قومى يستهدف تحسين حياة المواطنين فى القرى والريف بهذه الصورة وفي مختلف القطاعات والتخصصات من خلال رصد ميزانية بالمليارات ويسير العمل بخطى ثابتة على مستوى الجمهورية، وفى حقيقة الأمر هذا المبادرة ستظل خالدة فى التاريخ لما تستهدفه من تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى والمستهدف أن يتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المبادرة تستهدف تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن، وتثبت الدولة كل يوم أنها قادرة على تحقيق الإنجاز في كل المشروعات على الرغم من الأزمات والتحديات ولعل آخرها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم وكفالة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل، ولهذا ستظل حياة كريمة هى المشروع الأبرز على الإطلاق خلال السنوات السابقة والمقبلة وعلامة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية.

لنائبة هند رشاد عضو مجلس النواب مبادرة حياة كريمة فرص العمل التمكين الاقتصادي

ترشيحاتنا

« التعليم»: ضبط أجهزة تابلت خارج المنظومة في لجان «الثانوية العامة»

قلبي مسامح علي اللي فات.. مي حلمي تفاجئ جمهورها بهذا التصرف

ميزة جديدة ب واتساب تساعدك على قراءة الرسائل دون علم مرسلها

نقل طالبتين إلى المستشفيات بلجان القليوبية

العقبة بالأردن.. قصة حب نشأت بين البحر والجبال في 72 ساعة

بوادر الانهيار.. السفير الياباني في لبنان يشكو انقطاع الكهرباء عن بيته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

إحالة مسئول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المعاشات

خاص بالتفاصيل.. أوجستي يوقع علي عقود تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات

تعديل مفاجئ في موعد مباراة المقاصة والأهلى في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

شاهد.. شاب سعودي يتحدى لاعب فرنسي شهير على فتح باسورد هاتفه مرتين

فيديو

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

فيديو جراف| كل ما تريد معرفته حول الغرق الجاف وطرق علاجه

المزيد

ساحة رأي

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ