نشرة أخبار العالم: قرار سعودي عاجل.. تحذير شديد من وباء قادم.. انهيار النظام الصحي في تونس

تحذير شديد من الوباء القادم .. ومطالب بتحرك دولي عاجل

حرائق الغابات تدمر عشرات المنازل وتشرد المئات في مقاطعة تشيليابينسك الروسية

قرار سعودي عاجل بشأن المقاهي في مكة المكرمة

4 ملايين وفاة.. قائمة أكثر 10 دول تضررا من وباء كورونا

فرض الإغلاق ونشر قوات الجيش.. سلالة دلتا تعصف بالنظام الصحي في تونس

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الأحداث الهامة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تحذير شديد من الوباء القادم .. ومطالب بتحرك دولي عاجل

يحتاج العالم إلى استثمار المزيد لتجنب وضع يشبه وباء كورونا COVID في المستقبل ، وفقًا للجنة الخبراء التي عقدتها مجموعة العشرين، وقدموا تقريرا لوزراء مالية مجموعة العشرين خلال قمة في البندقية بإيطاليا.

ونقلت صحيفة ذا تايمز عن الخبراء قولهم: "إن العالم بعيد عن أن يكون مجهزًا لمنع أو وقف الجائحة التالية. وهناك احتمال كبير بأن الوباء القادم سيأتي في غضون عقد من الزمن - ناجمًا عن سلالة إنفلونزا جديدة ، أو فيروس كورونا آخر ، أو أحد مسببات الأمراض الخطيرة الأخرى".

وأوصت اللجنة بأن تلتزم الدول بشكل جماعي بزيادة الإنفاق على الوقاية والتأهب بما لا يقل عن 75 مليار دولار (63 مليار يورو) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

حرائق الغابات تدمر عشرات المنازل وتشرد المئات في مقاطعة تشيليابينسك الروسية

أعلنت دائرة الطوارئ في مقاطعة تشيليابينسك الروسية، بأن حرائق الغابات في المقاطعة دمرت 71 مبنى، بينها المساكن والمنازل الصيفية.



وذكرت الطوارئ، أنه تم تدمير 71 مبنى .. ولم يتضرر أحد، وأن 179 شخصا، بينهم 128 طفلا، متواجدون حاليا في نقاط الإقامة المؤقتة".

ويشارك في عملية إطفاء الحرائق في المقاطعة أكثر من 600 شخص و142 وحدة من المعدات الخاصة و3 طائرات و4 قطارات.



قرار سعودي عاجل بشأن المقاهي في مكة المكرمة

اتخذت أمانة العاصمة المقدسة “ مكة المكرمة ” اليوم قرارا عاجل بشأن المقاهي حيث أصدرت قرارا بإغلاق 8 مقاه لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا في الحسينية.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية.

وكانت هيئة الصحة العامة "وقاية" في السعودية، كشفت عن البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها في مقاهي تقديم الشيشة، وذلك لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

4 ملايين وفاة.. قائمة أكثر 10 دول تضررا من وباء كورونا

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.

وتصدرت الولايات المتحدة، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499 وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950 ثم المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458 وإجمالي إصابات 2.567.821.

فرض الإغلاق ونشر قوات الجيش.. سلالة دلتا تعصف بالنظام الصحي في تونس



قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن نظام الرعاية الصحية في تونس انهار، في الوقت الذي تنتشر فيه سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في عدة مناطق بالشرق الأوسط.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "انهار النظام الصحي في تونس، كما أن وحدات الرعاية المركزة لعلاج فيروس كورونا لم يعد بها أي مكان شاغر"، وفقا لمسؤولي الصحة في تونس، الذين حذروا أيضا من انتشار العدوى نتيجة تفشي سلالة "دلتا".