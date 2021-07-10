بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، اليوم، بـ بيان عاجل لوزير التربية والتعليم حول ما حدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، اليوم، من نشر لأسئلة الامتحان على أحد الجروبات.

وقالت النائبة سناء السعيد عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فى بيان صحفى لها اليوم، إنه في الوقت الذي وعدت فيه وزارة التربية والتعليم بتأمين الامتحانات وجرى صرف المليارات على ذلك، فإن ما حدث يعد فشلا لمنظومة التأمين، في اليوم الأول للامتحانات، ويعتبر إهدارا للمال العام، ويؤدي لفقدان الثقه في العملية التعليمية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كان أحد جروبات الغش الإلكتروني نشر على “تليجرام” صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

ورغم تحذير وزير التربية والتعليم طارق شوقي، تمكنت صفحات الغش من تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على جروب يضم ربع مليون شخص، حيث تم نشر أسئلة الامتحان بعد 30 دقيقة من بدء الامتحان.

واتخذت الوزارة إجراءات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة، مشددة على منع دخول الهواتف المحمولة مع التأكيد على تطبيق قانون الغش.

وحذرت الوزارة طلاب الثانوية العامة من محاولات الغش في الامتحانات، مؤكدة أنه سيتم تغليظ عقوبة الغش على الطلاب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.