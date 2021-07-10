امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي: مفيش نتائج عالية والامتحانات تعتمد على الفهم

انطلق اليوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث امتحن طلاب الشعبة العلمية مادة اللغة العربية.



من جانبه أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعمل على قياس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمى وليس حفظه، حيث إنه على الطالب أن يتأكد أنه فهم كل نواتج التعلم والأهداف الرئيسية من الدرس قبل دخول الامتحان .

وأضاف الدكتور تامر شوقي ان نتائج الطلاب لم تتساوى بالعام الماضي مشيرا الي انها ستكون منخفضة مما يؤدي الي تغير التنسيق بالجامعات بشكل ملحوظ .

وأشار الي أن النظام الجديد أسهل ويضمن عدم وضع أى أسئلة تحمل أى لبس فى الإجابة عليها منوها انه يجب علي طلاب الثانوية العامة عدم الالتفات الي الماضي والتركيز في المواد القادمة.

وأكد أستاذ علم النفس التربوي أن خطوات حل الأسئلة الجديدة فى امتحانات المرحلة الثانوية،تعتمد على الفهم والتطبيق والتحليل والإبداع، وتحرير تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمى، حيث تعتمد الأسئلة فى الامتحانات الجديدة على تشجيع الطالب على التفكير النقدى والتعليم العميق وربط المعلومات .

حيث قدم الدكتور تامر شوقي عدة نصائح لمراجعة ليلة الامتحان بامتحانات الثانوية العامة:

1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة

2_البعد عن التوتر والقلق

3_ مراجعة المادة الدراسية

4_التسميع الشفوي والتحريري

5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح

6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر

7_ عدم الإفراط في المنبهات

8 - أخذ وقت كاف من الراحة



وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن نظام الامتحان التجريبي سوف ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرصا كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام به الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور.



وأضاف الخبير التربوي، أن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع التابلت والبابل شيت.



وأوضح الدكتور تامر أن الطالب ستكون له الفرصة والوقت الكافي للتعامل مع الامتحان بسبب التجربة من حيث خوضه الامتحان التجريبي إضافة إلى تعويد الطلاب على شكل الامتحانات وعلي أجواء الامتحانات.

وأشاد شوقي بالجهد المبذول من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث تضمن للطالب كافة حقوقه منوها أن الامتحان التجريبي يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد نهاية العام .

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميًا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألفاً و387 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفاً و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.