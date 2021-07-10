عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي: مفيش نتائج عالية والامتحانات تعتمد على الفهم

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

انطلق اليوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث امتحن طلاب الشعبة العلمية مادة اللغة العربية.


من جانبه أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعمل على قياس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمى وليس حفظه، حيث إنه على الطالب أن يتأكد أنه فهم كل نواتج التعلم والأهداف الرئيسية من الدرس قبل دخول الامتحان .

 

وأضاف الدكتور تامر شوقي ان نتائج  الطلاب لم تتساوى بالعام الماضي مشيرا الي انها ستكون منخفضة  مما يؤدي الي تغير التنسيق بالجامعات بشكل ملحوظ .

 

وأشار الي  أن النظام الجديد أسهل ويضمن عدم وضع أى أسئلة تحمل أى لبس فى الإجابة عليها منوها انه يجب علي طلاب الثانوية العامة عدم الالتفات الي الماضي والتركيز في المواد القادمة.

 

وأكد  أستاذ علم النفس التربوي أن خطوات حل الأسئلة الجديدة فى امتحانات المرحلة الثانوية،تعتمد على الفهم والتطبيق والتحليل والإبداع، وتحرير تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمى، حيث تعتمد الأسئلة فى الامتحانات الجديدة على تشجيع الطالب على التفكير النقدى والتعليم العميق وربط المعلومات .

 

حيث قدم الدكتور تامر شوقي عدة نصائح  لمراجعة ليلة الامتحان بامتحانات الثانوية العامة:
1_ اختيار مكان هادئ للمذاكرة
2_البعد عن التوتر والقلق
3_ مراجعة المادة الدراسية
4_التسميع الشفوي والتحريري
5_الحرص على تناول وجبة الإفطار في الصباح
6_ افضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر
7_ عدم الإفراط في المنبهات
8 - أخذ وقت كاف من الراحة 
 

وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن  نظام الامتحان التجريبي سوف ينهي مخاوف الثانوية العامة ويعطي فرصا كبيرة للطلاب لتخطي هذه المرحلة دون ضغط نفسي موضحا أن هذا النظام به الكثير من المميزات للطلاب وأولياء الأمور. 

وأضاف الخبير التربوي،   أن الهدف الرئيسي من خوض الامتحان التجريبي  لطلاب الثانوية العامة، عمل بروفة نهائية للطلاب على الامتحان النهائي، وهذا للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعامل مع التابلت والبابل شيت.

وأوضح الدكتور تامر أن الطالب ستكون له الفرصة والوقت الكافي للتعامل مع الامتحان بسبب التجربة من حيث خوضه الامتحان التجريبي إضافة إلى تعويد  الطلاب على شكل الامتحانات وعلي أجواء الامتحانات.

 

وأشاد شوقي بالجهد المبذول من قبل وزارة التربية والتعليم من حيث تضمن للطالب كافة حقوقه منوها أن الامتحان التجريبي يساعد الطلاب وأولياء الأمور على الاستعداد نهاية العام .

 

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميًا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

ووفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ،  649 ألفاً و387 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفاً و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

امتحانات الثانوية العامة ماراثون امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2021 مادة اللغة العربية طلاب الشعبة العلمية الشعبة العلمية

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي: مفيش نتائج عالية والامتحانات تعتمد على الفهم

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

جناح الأزهر في معرض الكتاب يرسم البسمة على وجوه الأطفال... شاهد

أمر ملكي.. اعتماد سقف لأسعار البنزين في السعودية

تعرف ماذا فعل النبي فى العشر الأوائل من ذى الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

قرار جديد من الأطباء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ