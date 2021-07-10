أحمد موسى: انهيار سد النهضة وارد..وهذا ما تتعرض له السودان خلال أيام

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الوارد انهيار سد النهضة الإثيوبي، مضيفا:" سدود كثيرة انهارت في مختلف أنحاء العالم ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد “، أن مصر لا تتصرف بشكل منفرد في أي تحرك دولي، ومصر ترغب في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" السودان سوف تتعرض إلى مشاكل في الفترة المقبلة وتعطل محطات مياه بسبب الملء الثاني الأحادي لـ سد النهضة".



وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة هشام بخيت أستاذ موارد مائية وعضو الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، حول مستجدات سد النهضة واحتمالية انهياره، في الجلسة الحوارية التي حضرها وزير الري والإعلاميين بـ القناطر الخيرية .

وقال هشام بخيت، إن سد النهضة يقع في تصنيف الأكثر خطورة بالنسبة لاحتمالات انهيار السدود، مضيفًا أن السد الإثيوبي به العديد من العوامل التي تشعرنا بالقلق من انهياره، خاصة وأن اللجنة الدولية للخبراء أثارت العديد من النقاط السلبية في إنشاء السد.

وأضاف أن هناك أيضا تغيرات جوهرية حدثت أثناء تشغيل سد النهضة فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، وهذا غير منطقي ويضع العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصا وأنه حتي الآن لم يتم استخدام هذه المياه في عملية توليد الكهرباء، وأخيرا الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأي إنشاءات خرسانية.

مصر جاهزة للتعامل مع أي سيناريو

أكد د. محمد عبد العاطي، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية والري تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.



وأضاف أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، مضيفًا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر أو حدوث ضرر في المياه التي تصل إلى مصر، موضحًا أن مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل.

وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع في اتخاذ أي قرار، بل يتم دراسة كافة القرارات التي تخص الأمر بتأني حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أي سيناريو.