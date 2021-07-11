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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنمية المشروعات: نهيئ البيئة الاقتصادية في القرى لتطبيق مبادرة حياة كريمة.. فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء لا يتجزأ من المبادرة الوطنية حياة كريمة.


وأضاف "عبدالملك"، خلال لقائه ببرنامج "المبادرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بدوره في تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة في القرى لتطبيق مبادرة حياة كريمة، معقبا: "تهيئة البيئة محور أساسي للتنمية الاقتصادية".

 

وأوضح رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يوجد دور كبير من جهاز تنمية المشروعات في تنمية قرى الريف المصري من خلال مشاركته في البرنامج الرئاسي حياة كريمة، حيث أنه يستهدف تأهيل وتوفير حياة كريمة لجميع أهالي الريف المصري.

 

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة لها ثلاثة أبعاد أساسية هامة، ومنها البنية التحتية والمرافق العامة في القرى و تدخلات اجتماعية ومسكن كريم يليق لطبيعة مواطني القرى الريفية، إضافة إلى تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل لهؤلاء أبناء القرى.

 

وأكد "عبدالملك"، أن جهاز تنمية المشروعات أصبح مسئول عن تنمية قطاع المشروعات، سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر من أجل إحداث تنمية وتحقيق طفرة سريعة في التنمية الاقتصادية بالقرى، وذلك من خلال تنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

 


تنمية المشروعات: تشغيل الشباب فى قرى حياة كريمة خلال تطويرها.. فيديو

 

وفي سياق آخر، قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز مسئول عن التنمية الاقتصادية في مبادرة تطوير الريف.

 

وأضاف "عبدالملك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية الاقتصادية ضرورة أساسية مع هذه الكم الهائل من المشروعات التي تتم في مختلف القري والمحافظات، لذا كام من الضروري توفير واتاحة فرص عمل لأبناء هذه القري.

 

وأوضح رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات،: "لكي تكون هناك حياة كريمة حقيقة للقري لابد أن تكون المشروعات مقامة لأصحاب المهن والحرف الذين يعيشون فيها"، مردفا: "سيتم رفع كفاءة العمالة في القرى عن طريق مراكز الخدمات المختلفة".

 

وأشار رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات،: "الجهاز يسعى تشغيل أبناء هذه القري في كافة المشروعات التي تتم على أرضها"، لافتا الى انه جارى "التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة القوى العاملة لتشغيل أبناء القرى في كل المشروعات التي تتم على أرض هذه القرى".

 

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