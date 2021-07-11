لطفي بوشناق: أشكر مصر والرئيس السيسي على المساعدات الطبية لتونس.. فيديو

ماقامت به مصر سيشهد له التاريخ

قدم الفنان لطفي بوشناق، التحية إلى الشعب المصري، بعد إرسال مساعدات طبية إلى تونس لمواجهة فيروس كورونا، قائلا إن هذا ليس غريبا على مصر الحبيبة.

وأضاف بوشناق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر دائما ما تقدم المساعدة في أوقات الشدة، مؤكدا أن ماقامت به سيشهد له التاريخ، وستبقي مصر غالية وعزيزة وفوق رأسنا.



من جانبها قالت المطربة لطيفة: "بشكر مصر والرئيس السيسي على المساعدات الطبية العاجلة ومن السعودية ودول عربية أخرى إحنا مالناش غير بعض".

وتابعت لطيفة ، أن مصر أرسلت أكثر من 31 طن من المساعدات التي تحتاج إليها تونس بشكل كبير، لافتة إلى أن تونس بها الآن 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا يوميا.

واستطردت أن مصر من أوائل البلدان التي وقفت بجانب تونس، مؤكدة أنها حزينة علي الوضع الحالي في تونس.



اقرأ أيضا : لطيفة ولطفي بوشناق يتعاونان للمرة الأولي في أغنية وطنية