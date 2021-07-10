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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشيني: علينا الهدوء أمام إنجلترا في نهائي اليورو.. غدًا يوم للإيطاليين

صدى البلد

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن مواجهة إنجلترا في نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” صعبة، وأن فريقه يحتاج للهدوء.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا 90 دقيقة أخيرة للاستمتاع، سنحاول القيام بما نعرف أننا نستطيع القيام به وما أوصلنا إلى هنا".

مباراة صعبة

وأضاف: "ربما تكون إنجلترا أقوى بدنيا لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، نحتاج أن نكون هادئين، مع العلم أنها ستكون مباراة صعبة لأسباب عديدة، لكننا بحاجة إلى التركيز على مبارتنا، ومحاولة الخروج بها على أفضل وجه ممكن، وهي المباراة النهائية للبطولة."

وأردف قائلًا: "نحتاح فقط للعب مباراتنا الخاصة، يمكننا اللعب بشكل جيد وتقديم مباراة رائعة، ونحتاج فقط للتفكير في ذلك."

وتابع:" إنجلترا فريق قوي، لديهم لاعبين رائعين وعدد كبير في العمق، لكن وجودنا هنا يعني أننا جيدين أيضًا."

واختتم قائلًا: "غدا هو يوم للإيطاليين، أتمنى أن أحقق ما لم استطع تحقيقه كلاعب، ستكون لحظة كبير لي."

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، في تمام التاسعة من مساء غدًا الأحد، على ملعب “ ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن.

انجلترا يورو 2020 إيطاليا كأس الأمم الأوروبية منتخب إيطاليا الأمم الأوروبية روبرتو مانشيني

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