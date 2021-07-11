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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الساحل الشمالي.. داليا مصطفى تستمتع بعطلتها الصيفية

داليا مصطفي
داليا مصطفي

حرصت الفنانة داليا مصطفى علي مشاركة  جمهورها، بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت داليا مصطفى في الصورة من الساحل الشمالي و هي علي البحر باطلالة ساحرة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.


وكانت آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل  “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري. 

فارس بلا جواز

مسلسل “فارس بلا جواز” دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول شاب يدعى “فارس”، يتعرض لظروف خارجة عن إرادته، وتجبره للبحث عن زوجة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل.


وتشارك داليا مصطفي حاليا في تصوير مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.


ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

داليا مصطفي الساحل الشمالي التواصل الاجتماعي انستجرام إطلالة ساحرة صورة جديدة

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