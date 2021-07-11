تداول صور من امتحان عربي الثانوية العامة للشعبة الأدبية عبر جروبات الغش

بعد توزيعه داخل اللجان ..

تشهد الآن جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تداولا لصور قيل أنها تخص بعض اسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية التي يؤديها طلاب الشعبة الادبية الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، المنوطة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحان الحقيقي الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الان داخل اللجان.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بيان بتفاصيل العقوبات التي تقرر فرضها على حالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 أمس السبت الموافق 10/7/2021 خلال امتحان اللغة العربية.

وقال وزير التربية والتعليم : حذرنا كثيرا من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

بدأ، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2021 «الشعبة الأدبية» امتحان اللغة العربية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 257 ألفا و145 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما بدأ طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 1179 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

وبدأ طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) ، ويبلغ إجمالي عددهم 255 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

إحصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021



جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

ووفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة

2200 مراقب أول لجنة

12598 مراقبا

91318 ملاحظا

8373 معاونا

9511 عضو أمن

1190 عضو لجنة إدارة

1714 عضوا قانونيا

4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:

- 158 استراحة في قطاع القاهرة

- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية

- 213 استراحة في قطاع المنصورة

- 281 استراحة في قطاع أسيوط

وقد بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ الخميس الماضي ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها