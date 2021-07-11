تحرك عاجل من البرلمان بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له أن هناك العديد من الشكاوى من الطلاب بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وحالة من الارتباك التي أصابت أولياء الأمور قبل الطلاب، جراء ما تضمنه الامتحان من بعض الملاحظات، منها على سبيل المثال أن هناك عدد من الأسئلة يوجد لها أكثر من إجابة، وهذا الأمر تسبب فى حيرة للطلاب، فى الوقت الذى يوجد أسئلة أخرى بمثابة لوغريتمات، متابعا:" هذا التناقض سينعكس على الطلاب فى باقى الامتحانات من الأفضل أن يكون هناك شفافية ووضوح فى وضع الأسئلة المباشرة التي لا تحتمل أكثر من إجابة".

واستكمل عضو مجلس النواب، أن من أبرز الشكاوى أيضا ضيق الوقت، حيث اشتكى العديد من الطلاب من قصر الوقت، وأن هذا الامتحان كان يتطلب المزيد من الوقت، وكان يجب أن يتم مراعاة ذلك، بالإضافة إلى أنه لا يوجد اتفاق على إجابة محددة على سؤال واحد على الأقل، وهذا الأمر خلق حالة من القلق لدى الجميع.

وتابع:" الجميع مع فكرة أن تكون الأسئلة مبينة على التحصيل العقلى لتنمية قدرات الطلاب، ولكن فى نفس الوقت كان لزاما إعلاء المنطق ووضع أسئلة مباشرة خاصة وأن الوقت محدود والجميع يعلم الحالة التى تسببها الثانوية العامة سواء لأولياء الأمور أو الطلاب ولحين القضاء على هذه الفزاعة غير مقبول أن نجرب فى أبنائنا".

ضبط الطالب المسئول عن نشر صور امتحان عربي الثانوية العامة

وكانت قد أكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة 2021 بوزارة التربية والتعليم، أنه تم ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية، وإرسال الصور على جروبات الغش على السوشيال ميديا.

وأشارت غرفة عمليات التعليم، إلى أن الطالب المضبوط يؤدى الامتحان فى إحدى لجان محافظة الغربية.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ كاميرات المراقبة “بالصوت والصورة”.

وقالت غرفة عمليات التعليم “ستكشف الكاميرات أى محاولات غش للتعامل معها فورا بالقانون”.

وكانت جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" قد شهدت منذ قليل تداولا لصور قيل إنها تخص بعض أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الغشاشين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم “على الجميع أن يعلم أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بها كاميرات وعناصر أمنية لضبط أي محاولات غش من أي نوع وسرعة التعامل معها بالقانون”.

وأضاف وزير التربية والتعليم "قانون الغش الجديد حدد عقوبات الغشاشين وتصل إلى الحبس، لذا نحذر من أن أي حالة غش عن طريق التابلت أو الموبايل أو سماعات بلوتوث أو أي وسائل غش سيتم رصدها فورا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا “يتم رصد جميع جروبات التليجرام والسوشيال ميديا عموما المتخصصة في الغش من جانب مباحث الانترنت وكاميرات المراقبة الموجودة في اللجان والجميع سيتم محاسبته”.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ كاميرات المراقبة “بالصوت والصورة”.

وقالت غرفة عمليات التعليم “ستكشف الكاميرات أى محاولات غش للتعامل معها فورا بالقانون”..