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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

13.3 % انخفاضاً بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أبريل 2021

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــــــوم  الأحد  المــوافق  11-   7 - 2021  النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2021 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.1 مليــار دولار خـــلال شهر  أبريل 2021 مقابل 3.5 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات    
ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  47.4٪ حيـث بلغـت  2.84  مليــار دولار خـلال شهــر أبريل  2021        مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه  بنسبة 60.2  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0  ٪).

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (اسمده  بنسبه 29.9 ٪ ، منتجات مسطحه بالدرفلة من حديد او صلب               بنسبة   10.9  % ، بطاطس  بنسبة 37.2 ٪ ، سكر مكرر  بنسبة  39.7 ٪ ). 


•  الــــــواردات 


ارتفعت  قيمـة الـــواردات بنسبــة   8.1 ٪ حــيث  بلغـــت 5.92      مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021  مقابل 5.47 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق


ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:  

(سيارات ركوب بنسبة   58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه      بنسبه 27.2 %).


بينما انخفضت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل2021  مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (مواد اوليه من حديد او صلب  بنسبة 4.4 ٪، قمح   بنسبة 7.4  ٪  , ادوية ومحضرات صيدله      بنسبة  6.3٪ ، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبــة 6.3 ٪).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الميزان التجاري العجــز فى الميـزان التجــارى الصادرات الواردات مواد كيماويه عضويه

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