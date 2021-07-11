وصول 5 سيارات نافوري مدمجة لخدمة الصرف الصحي بقنا

بتكلفة ١١مليون جنيه

تابع اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا ، وصول المرحلة الأولى من سيارات نافوري "مدمجة" الجديدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بحضور المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ قنا ، وصلت حتى الآن ٥ سيارات نافوري مدمجة، سعة الواحدة منها ٦ م ، ٣ مزودة بـ ٢ خزان " رواسب – شفط " بتكلفة إجمالية بلغت ١١ مليون و ٤١٠ ألف جنيه لمواجهة أي انسدادات أو رواسب بيارات الصرف الصحي تنجم عنها حدوث طفوحات فجائية وسيتم توزيعها علي مراكز قنا و نجع حمادي و قفط ونقادة.

و أضاف محافظ قنا أن ذلك يأتي في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة العمل بها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أنه من المقرر وصول 4 سيارات نافوري مدمجة جديدة كمرحلة ثانية خلال شهر أغسطس القادم .

و أشار رئيس مجلس إدارة شركة المياه ، أن ذلك يأتي في إطار سعي الشركة إلي تحقيق أعلى معدلات كفاءة الأداء الخدمي الخاص بقطاع المياه والصرف الصحي على مستوى كافة مناطق العمل بالمحافظة.

وصول سيارات نافوري"مدمجة" إلى شركة مياه قنا

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