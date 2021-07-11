منع طالبة من دخول امتحان الثانوية العامة بمطروح.. أعرف السبب

امتحانات الثانوية العامة

أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأحد، أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت شكوى من الطالبة رنا عيسى السيد (منازل) لم يسمح لها الدخول إلى لجنة الشهيد المعناوي والتي يؤدي بها الطلاب المنازل الامتحان للشهادة الثانوية العامة.



وأضاف أن سبب منع الطالبة من دخول الامتحان لعدم وجود رقم جلوس لها.



وأشار أنه وعلى الفور تم الاتصال بالدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والذي وجه بالتنسيق العاجل مع لجنة الإدارة مع ضرورة سرعة سفر الطالبة وولي أمرها إلى مقر اللجنة بمدينة الإسكندرية لإنهاء الإجراءات الكفيلة بأدائها الامتحان في القريب العاجل حرصاً علي مستقبلها.



كان عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تابع فجر اليوم الأحد إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الثاني للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية والبالغ عددها ١٧ لجنة موزعة على مدن محافظة مطروح المختلفة .



وأوضح سلامة أنه تم نقل الأسئلة وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية.



وتابع سلامة الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات حتى مقار كل لجنة من لجان المحافظة .



يذكر أن عدد لجان على مستوى المحافظة 17 لجنة يؤدى الامتحانات بها 1848طالب وطالبه، منهم 1606 طالب انتظام، و242 طالب منازل ومكفوفين



ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم، يبدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة في شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضة، و256366 في أدبي.

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