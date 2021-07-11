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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: نستهدف تغليظ عقوبة التحرش تقديرا لعظيمات مصر

المهندس أشرف رشاد،
المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهى أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدا أن بناتنا أغلى ما عندنا.

 

وأضاف رشاد فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أيضا نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذى يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها.

 

وتابع رشاد: العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هى أن المشرع الأول هو من تهاون فى تلك العقوبات التى كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة  لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة فى المجتمع.

 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجانى ولكننا ملتزمون بقواعد قانونية ودستورية.

 

وأضاف، كما أن العقوبات، لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التى قصرت وفشلت فى تربيته وبالتالى تم زيادة قيمة الغرامة المالية التى ستتحملها الأسرة.

وأكد رشاد، أن المرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة.

 

ودعا رشاد النواب لتأييد المشروع، قائلا: ساعدونى ان نحافظ على قيم هذا المجتمع فى مواجهة  الغزو الفكرى والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا.

تعديل قانون العقوبات تغليظ عقوبة التحرش الجلسة العامة للمجلس المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس

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