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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاده .. تعرف على أبرز أعمال نجاح الموجي

صدى البلد

تحل اليوم الأحد 11 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الراحل "نجاح الموجي"، الذي رحل عن عالمنا منذ أكثر من 22 عاما وبالتحديد في 25 سبتمبر 1998.

 ولد الفنان نجاح الموجي في 11 يوليو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية واسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي وبسبب دعم وتشجيع أخيه الأكبر باستمرار اتخذ اسمه "نجاح" منه.

 

حصل الفنان "نجاح الموجي" على بكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ورغم انشغاله بالتمثيل إلا أنه استمر بالعمل في مجال الخدمة الاجتماعية حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة. 

 

بدايته الفنية

 قدم الموجي خلال حياته الفنية قرابة 170 عملا أكثرها على المسرح، وترك بصمة كبيرة في تاريخ الكوميديا المصرية. وفي بدايته الفنية عمل مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" في نهاية الستينيات، وكانت أول أعماله على المسرح هي مسرحية   "فندق الأشغال الشاقة" في عام 1969 مع المخرج محمد سالم. وكانت مسرحية "المتزوجون" من أشهر أعماله المسرحية مع المخرج الكبير حسن عبد السلام. 

 

نجاح الموجي في مسرحية المتزوجون

قدم العديد من المسرحيات الناجحة والشهيرة مثل الواد ده كويتي، مطلوب مجرمين فوراً، يوم عاصف جداً، خد الفلوس واجري، 10 على باب الوزير، مين ضحك على مين، يا أنا يا انت، بوم شيكا بوم، مولد سيدي المرعب.

 

أبرز أعماله

مسرحية المتزوجون

مسرحية المتزوجون

المسرحية من إنتاج عام 1976، وتدور أحداث قصة المسرحية  في إطار كوميدي حول مشاكل المتزوجين  الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يقع شاب فقير (مسعود) في حب فتاة غنية (لينا)، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، تتنقل (لينا) إلى بيت (مسعود) الفقير بعد الزواج  يحاول والدها الضغط عليها بترك زوجها الفقير، لكنها تصمم على البقاء معه. 

 

المسرحية من بطولة سمير غانم، شيرين، جورج سيدهم ونجاح الموجي ومن تأليف فيصل ندا ومن إخراج حسن عبد السلام.

 

فيلم أربعة في مهمة رسمية

فيلم أربعة في مهمة رسمية

 الفيلم من إنتاج عام 1987، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول موظف مكلف من جهة حكومية بمهمة رسمية  وهي تسليم تركة إلى جهة أخرى بالقاهرة تتكون من قرد، وحمار، ومعزة، وتقع له العديد من المغامرات الكوميدية باصطحاب الحيوانات.

الفيلم من بطولة أحمد زكي، نورا ونجاح الموجي ومن سيناريو عبد الجواد سيف ومن إخراج علي عبد الخالق. 

 

فيلم الكيت كات

فيلم الكيت كات

الفيلم من إنتاج عام 1991، وتدور أحداث الفيلم في حي الكيت كات حول شيخ كفيف "الشيخ حسني" يعيش مع ابنه ووالدتة الكبيرة في السن، لكن الشيخ حسني يرفض ان يسلم بأنه أعمى ويعيش حياته بشكل طبيعي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر.

 

الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز، أمينة رزق، شريف منير ونجاح الموجي، وسيناريو وإخراج داود عبد السيد. 

 

 

 

نجاح الموجي المتزوجون سمير غانم جورج سيدهم حسن عبد السلام

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