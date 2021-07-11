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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان محسن يتلقي 4 عروض للرحيل عن الأهلي.. وحقيقة التعاقد مع حارس بيراميدز

صدى البلد

كشف الإعلامي كريم الخطاب عن أبرز الراحلين عن فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

وأكد خطاب في تصريحات عبر برنامجه بـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن مروان محسن مهاجم الاهلي بنسبه 95 % سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري في ظل رغبته في المشاركة اساسيا.

 

وأضاف خطاب أن هنامك 4 أندية في الدوري المصري ترغب في ضم مروان محسن وهم الإسماعيلي , الجونة , سيراميكا كليوباترا و فاركو، مشددا أن فاركو يرغب في تكرار تجربة سيراميكا كليوباترا الناجحة في التعاقد مع نجوم كبار في الدوري المصري.

 

وتابع أن مروان محسن عقد جلسة مع تامر النحاس وكيل أعماله حيث أخبره أن رغبته هي المشاركة بشكل أساسي في أي فريق ينضم إليه بالاضافة للمقابل المادي.

 

وأكمل أن مروان محسن أخبر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي بضرورة اطلاعه عن موقف النادي من بقائه حيث أنه يسعى للمشاركة بشكل اساسي بالاضافة لرفضه التام الدخول في اي صفقة تبادلية.

 

وعن مركز حراسة المرمي فأكد أن الاهلي كان يقترب من التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدزفي ظل حاجة الاهلي للتعاقد مع حارس مرمي جديد بالاضافة لرغبة سليمان في الانضمام للأهلي وأن يصبح الحارس الثاني في الفريق.

 

وأضاف أن الأهلي قرر في اللحظات الأخيرة عدم التعاقد مع المهدي لكبر سنه بالاضافة لوجود على لطفي حارس الاهلي حيث انه حارس مميز .

 

وتابع ان مصطفي شوبير ايضا حارس جيد ويعول عليه الأهلي أن يصبح مستقبل حراسه المرمي.

 

تنطلق مساء اليوم الأحد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في اطار مباريات الجولة الـ 18 للدوري المصري و المقرر إقامتها على ملعب استاد السويس.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع عبر قناة “ اون تايم سبورت ”.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها السابعة مساء  بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

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ومن المتوقع ان يخوض المباراة بتشكيل مكون من


حارس مرمي :محمد الشناوى

خط الوسط :على معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية

خط الدفاع : محمد مجدى أفشة وحسين الشحات وصلاح محسن

الهجوم : محمد شريف

ويدير المباراة محمود عاشور حكما للساحة، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وعماد العقاد، وحكم رابع محمد إبراهيم الدسوقي، وحكم فيديو طارق مجدي ويعاونه عاطف حسين.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر للمقاصة مع الأهلي في استاد الجيش بالسويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز في السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها في الخامسة مساءً.

الأهلي حقق الفوز فى المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، ويسعى لمواصلة الانتصارات أمام المقاصة في مباراة الغد.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريبات بدنية خفيفة وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي فيما خاض رباعي الفريق سعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومروان محسن تدريبات إضافية.

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلى، عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكد خلالها أهمية مباراة مصر المقاصة في مشوار الفريق للدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة التركيز؛ لمواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية على المستوى المحلي.

مروان محسن الأهلى بيراميدز الدوري المصري الاسماعيلي

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