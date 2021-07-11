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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يحذر من صفحات أخبار مفبركة تستغل اسم الحزب لإثارة الفتنة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

حذر حزب حماة الوطن، من وجود صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستغل اسم الحزب  لنشر أخبار مزيفة ومفبركة من شانها إثارة الفتن وزعزعة واستقرار المشهد السياسي والتناغم الحزبي.

 

وأكد الحزب، أن المصدر الوحيد  للبيانات التى يصدرها الحزب هى الصفحة الرسمية للحزب  الموجودة على موقع التواصل الاجتماعى  " الفيس بوك " https://www.facebook.com/homatelwatn1  


وأشار إلى أن الحزب يخلى مسئوليته من أى بيان أو أخبار تنشر عنه أو من قياداته يصدر من خارج الصفحة الرسمية للحزب.

 

وأضاف الحزب، أن أى بيانات كاذبة  تصدر باسم الحزب سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حزب حماه الوطن مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مزيفة الإجراءات القانونية

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