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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هدية لـ محمد رمضان وياسمين عبد العزيز.. ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات؟

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز في دبي

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الإقامة الذهبية في الإمارات من باب الترفيه وجذب العالم إلى سحر وجمال دولة الإمارات منذ نوفمبر 2019، ليتيح الفرصة لبعض الفئات للإقامة لمدة 5 أو عشر سنوات في الإمارات دون الحاجة لكفيل إماراتي . 

 

نجوم حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات

 

الإقامة الذهبية في الإمارات، هدية مميزة يهديها الشيخ محمد بن راشد للعديد من الفئات مثل النجوم والمشاهير وأصحاب المواهب والمستثمرين، وآخر من حصلت عليها من النجوم المصريين كانت النجمة ياسمين عبد العزيز التي أعلنت منذ يومين حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، ووجهت الشكر للشيخ محمد بن راشد.

 

وليست ياسمين عبد العزيز الأولى، بل هناك العديد من النجوم والمشاهير الذين حصلوا على التأشيرة الذهبية، ومنهم محمد رمضان ، هاني شاكر، راغب علامة، نجوى كرم، كريستيانو رونالدو ، ومي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، خالد سليم، نيللي كريم، بوسي شلبي، ووفاء الكيلاني وإيناس الدغيدي.

ياسمين عبد العزيز 

ما هي الإقامة الذهبية في الإمارات؟

 

منذ عامين طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

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الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة من المقيمين

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 ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

محمد رمضان في دبي

والإقامة الذهبية هي تأشيرة طويلة الأمد لمدة من 5 إلى عشر سنوات حسب الفئة، على أن تجدد الإقامة تلقائياً ويتم تقديم الطلبات لمدة ستة شهور سفر متكرر، ثم يتم استكمال الإجراءات للإقامة ( إقامة مستثمر ) حيث تؤهل بعض الفئات للحصول على تأشيرة إقامة في الدولة لعشر سنوات.

 

من يحصل على الإقامة الذهبية ؟

 

الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية الممتدة هم الحاصلين على شهادات الدكتوراة، الأطباء، مهندسين الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالإمارات بمعدل 3.8 وأكثر، الحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، وأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم ، والمبدعون من أهل الثقافة والفن: أن يكونوا معتمدين من وزارة الثقافة والشباب . 

 

كما تقدم الإمارات العربية المتحدة التأشيرة ذهبية للمخترعين بشرط الحصول على براءة اختراع ذات قيمة بشرط أن تتم الموافقة على براءات الاختراع من قبل وزارة الاقتصاد، وأن يقدم الاختراع إضافة لاقتصاد دولة دبي.

 

كذلك المستثمرون بمبالغ تتجاوز 10 ملايين درهم يحق لهم التقدم للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال إيداع صندوق استثماري أو تأسيس شركة أو استثمار في المجال العقاري أو أي استراتيجية أخرى وقد تم منح عدد من المستثمرين الهنود والباكستانيين والعرب تأشيرات ذهبية بموجب هذا البرنامج.

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