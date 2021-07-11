صناعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة تضم 3 لجان لمناقشة طلب النائبة دينا عبد الكريم

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتشكيل لجنة مشتركة تضم 3 لجان برلمانية هي اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة لمناقشة الطلب المقدم من النائبة دينا عبد الكريم بشأن كيفية الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من هيمنة الشركات الكبري.

وقال معتز خلال اجتماع اللجنة إن العلاقة بين الجانبين هنا هي تعاقدية بحتة ولجنة الصناعة ليست جهة اختصاص مشيرا إلي اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم الثلاث لجان لبحث الطلب ومن أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من الشركات الكبري.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة برئاسة الناىب المهندس معتز محمود رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التي تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخير في دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضي إعمال دور الدولة وهيئاتها في صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك.

حماية المصانع المتوسطة



و أوضحت النائبة دينا عبد الكريم ان دور الدولة هو حماية المصانع المتوسطة وعدم ترك الشأن لصالح المورد الكبير خاصة ، معربة عن تخوفها بأن يكون الحل عن طريق اللجوء للمحاكم الاقتصادية.

من جانبها قالت النائبة ايفلين متى إن هناك حلقة مفقودة في هذا الامر لان الشركات والمصانع الصغيرة لا تأخذ حقوقها كاملة من الشركات الكبيرة، ة لان الشركات الصغيرة لكي تستطيع إقامة أي مشروع تلجا للقروض ونتيجة عدم وفاء الشركات الكبيرة بالتزامتها مع الشركات الصغيرة تكون مدينة ولا تستطيع الإيفاء ،.بمستحقاتها المالية



بدوره طالب النائب مجاهد نصار بفصل المشروعات الكبيرة عن المشروعات الصغيرة وإلزام المصانع الكبرى على التعاون مع المصانع الصغرى للإيفاء بشروط التعاقد.

وفي نفس السياق قال النائب طاهر عبد الحميد ان الشركات الكبرى تلجا الي الموردين الصغار ليستكمل شروط التوريد ويكون هناك عقود مبرمة بين الجهتين ويمكن لعدة جهات التحقق من تلك العقود، فهناك هيئة الخدمات الحكومية المنوطة بتلك المشكلة وهي جهة تابعة لوزارة المالية، موضحا ان القطاع الخاص لا يوجد امامه سوى التوجه للمحكمة.



وقال محمد فؤاد ممثل هيئة التنمية الصناعية إن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد الكريم خارج اختصاص هيئة التنمية الصناعية لان ذلك يخضع للعقود المنظمة بين المصانع، موضحا ان هذه المشاكل يمكن ان تخضع لهيئة فض منازعات الاستثمار لكن الحل الأمثل لهذه المشاكل هي ترك المشكلة للتقاضي.