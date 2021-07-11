"مصر في صور" .. إطلاق الموسوعة المصورة عن أجمل معالم مصر السياحية

كشف المصور المحترف عمرو أنور قوشتي انتهاءه من الجزء الأول من موسوعته المصورة عن مصر التي هي ضمن مبادرته لتنشيط السياحة في مصر ما بعد فيروس كورونا وقد أطلق عليها اسم " مصر في صور".

وأكد عمرو أنور أن الجزء الأول من الموسوعة سيكون عن محافظة القاهرة وانتهى منه بالفعل حيث قام بتصوير أهم وأشهر المعالم السياحية في القاهرة بطريقة مبتكرة توضح أهمية كل معلم سياحي موجود في القاهرة كنوع من أنواع جذب السياح للاستمتاع بزيارة تلك الأماكن في القاهرة.

وأشار المصور المحترف عمرو أنور أن الجزء الأول من موسوعته شمل تصوير أماكن عديدة قد لا يعلم كثير من المصريين الكثير عنها بخلاف الأماكن الشهيرة كبرج القاهرة وحي خان الخليلي ومسجد سيدنا الحسين مشيرا إلى أن الصور شملت كل الحضارات التي مرت على مصر سيان فرعونية أو قبطية أو إسلامية.

الجزء الثاني

وأوضح عمرو قوشتي أن الجزء الثاني من موسوعته سيكون عن محافظة الجيزة ثم محافظة الإسكندرية وستشمل الموسوعة كل محافظات مصر بما فيهم محافظات الصعيد المليئة بالحضارة والتاريخ.

وأشار إلى أن الجزء الأول من الموسوعة سيتم طرحه للبيع في المعارض الدولية فور انتهاء معرض الكتاب الحالي كما سيتوفر ككتاب الكتروني بأكثر من لغة لتوجيهه لأوروبا لجذب المزيد من السياح منها.