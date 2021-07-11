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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خايف جدا..أستاذ مناعة: متحور كورونا دلتا سيجتاح العالم بحلول أغسطس

صدى البلد

قال أمجد الحداد، رئيس أقسام المناعة، إن متحور كورونا دلتا سينتشر عالميا بنهاية أغسطس المقبل، متابعا:" أنا خايف جدا علينا أن ننظر حولنا الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة في العراق وتونس وليبيا".
 

وأضاف "أمجد الحداد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الماع على قناة "الحدث اليوم"، أن معدل انتشار الفيروس المتحور يتضاعف يوميا، مشددا على ضرورة الالتزام بـ الإجراءات وأخذ الاحتياطات اللازمة.
 

وأوضح رئيس أقسام المناعة، أن النظام الطبي في العديد من الدول انهار نتيجة متحور دلتا ، مشددا على أن متحور دلتا سينتشر في العالم بنهاية شهر أغسطس القادم.
 

وأشار إلى أن من الممكن أن يحتاج الفرد إلى جرعة ثالثة لتعزيز المناعة وتقليل المضاعفات، في حالة الإصابة.

ولفت إلى أن البليلة تحتوي على عناصر هامة للغاية وتقوي المناعة والذاكرة، ولهذا أنصح الجميع بتناول البليلة.

 

أمجد الحداد فيروس دلتا المتحور فيروس كورونا لقاح كورونا اخبار التوك شو

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