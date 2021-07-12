تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة المساكن في منطقة المطرية

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة المساكن باسلوب كسر الباب في منطقة المطرية.

وكانت النيابة العامة، واجهت المتهم الص بأصحاب الشقق المنهوبة باستدعاء بعضهم تعرفوا على المضبوطات، واعترف المتهم أنه قام بسرقة الشقق عن طريق كسر الباب.

وكان ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض علي لص لقيامه بسرقة أحد المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تبلغ لقسم شرطة المطرية من مواطن ، مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال عودته لمسكنه اكتشف وجود كسر بباب الشقة وسرقة (جهاز لاب توب - شاشة - هاتف محمول – غلاية مياه) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص ، مقيم بدائرة القسم، أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب " ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل، مقيم بدائرة القسم ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.