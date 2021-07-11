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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الفيديو | عقب وفاته.. ظهور نادر لشقيق رامي صبري وهو يغني معه على المسرح

رامي صبري وشقيقة
رامي صبري وشقيقة

توفى منذ قليل كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان .

ويعرض صدى البلد فيديو نادر للراحل برفقة رامي صبري وهو يغني في إحدى الحفلات .

تفاصيل واقعة الغرق :

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين، انتقلت على الفور قوات الامن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم اخطار اسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين امس.

 

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

رامي صبري ينهي خلافه مع عزيز الشافعي وتامر حسين

أعلن الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  عن انتهاء خلافه مع كل من تامر حسين وعزيز الشافعي بسبب اغنية للمطرب عمرو دياب. 

وقال رامي صبري: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".

 

وكان رد الملحن عزيز الشافعي على تهديد رامي صبري باللجوء إلى القضاء إذا تجاوز أحد معه.

 

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": «اولا هي دعوى مش دعوه، دعوه دي لما تعزمنا على حفلة .. ثانيا .. احنا صحاب الحق مش انت خالص».

 

وتابع: عزيز الشافعي: «بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فـ دي الحاجة الوحيدة الصح اللي انت قولتها .. وانا مكانش ف بالي خالص اخد حقي منك في اتهامك الكاذب ليا من خلال القضاء احتراما  للزمالة و احتراما للناس الي بتابعني و بتلومني عشان بكبر في موضوع صغير  وبرد على الإساءة و الكذب الي انت مكمل فيه».

 

واختتم عزيز الشافعي: «لكن انا موافق ، و من بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير و الافتراء والزور اللي انت ارتكبته ف حقنا». 

يأتي ذلك بعدما هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذه منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب، 

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، وهى أغنية شكرا وسبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

 

ورد عزيز الشافعي عبر حسابه على "فيسبوك": "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

 

وتابع: "رغم إن كلامه كله مالوش أي أساس من الصحة، أحب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".

 

 وأنهى حديثه: "بعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع أكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا لحد كده".

 

ودخل على الخط تامر حسين الذي دافع عن عزيز الشافعي، وأكد أن ما قاله رامي صبري لم يحدث قائلا: "فيه تجني على حق عزيز الشافعي.. لن أقبل غير الاعتذار في العلن عن كدبه غير أخلاقية، زى ما الغلط حصل فى العلن ومش عيب نعتذر في الغلط مفيش كبير ع الغلط".

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