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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي وريماك ينطلقان معا .. وتاريخ أقوى التحالفات

بوجاتي و ريماك ينطلقان
بوجاتي و ريماك ينطلقان سويًا .. و تاريخ اقوى التحالفات

تستمر التحالفات القوية في العديد من المجالات، فمن الممكن ان تشمل الجانب العلمي، أو الفني و التقني، أو تبادل الخبرات بين البلدان و بعضها البعض، فكل يسعى لتقديم أفضل ما لديه من خبرات، و لكن يبدو أن الامر في مجال تصنيع السيارات يحمل طابع استراتيجي، ربما يكون له ابعاد اقتصادية أو لتحقيق انفرادة نوعية في هذا المجال، عبر تقديم طرازات فريدة تحمل الكثير من المفاهيم و الابعاد.

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و في سياق هذا الموضوع كشفت شركة بوجاتي الفرنسية رسميًا عن تقديم مشروع مشترك بينها و بين شركة ريماك صاحبة الاطلالة المميزة في صناعة السيارات الخارقة، و ذلك بعد فترة كبيرة من الشائعات حول هذا التعاون، و من المتوقع أن تهدف تلك الشراكة على تقديم انفرادة نوعية في تقنية صناعة السيارات الكهربائية و الطرازات الهجينة، و التي تهدف إلى المحافظة على البيئة.

 

و بعد أن انتجت بوجاتي الكثير من الطرازات القوية مثل ديفو وشينتوديتشي ولا فواتور نوار، يطلع الكثير من محبي هذه العلامة التجارية، و التي اصبحت رائدة في مجال صناعة السيارات الخارقة، بأن تقدم هذه الشراكة تطوير النسخة بوجاتي فيرون بطريقة مختلفة عن الاصدرات القياسية السابقة و التي استمرت لفترات طويلة.

 

شراكة ابدية أم مجرد تعاون مشترك ؟ 

 

و بهذه الشراكة القوية في مجال التصنيع فقط، نتذكر سويًا اشهر العلامات التجارية التي انمدجت تحت كيانات كبيرة مثل شركة تاتا الهندية و التي تأسست عام 1868 على يد جاسمي تاتا و الذي نال لقب أبو الصاناعة الهندية، و يبدو أن الجد ترك خلفة حفيد ملهم و هو رجل الاعمال الهندي راتان تاتا، الذذي استطاع أن يدشن أول سيارة ركوب هندسة المنشأ، و بسعر لا يتجاوز الـ 2500 دولار.

 

و بعيدًا عن السيارات تمكنت تاتا أن تضم 114 شركة في ثمانية مجالات مختلفة من الاعمال، مثل مجموعة تاتا للخدمات الاستشاربة، و تاتا للتكنولوجيا، و للمواد الكيميائية، و شركة تاتا للطاقة، و الاتصالات، بالاضافة إلى فندق تاج محل و الذي يعد احد معالم الهند، و بين تلك الكيانات و الاصرح الضخمة، تمكنت الشركة الهندية أن تضم نجمتين في مجال تصنيع السيارات و هم، جاجوار و لاندروفر، لنختم بهذه الاسماء الرنانة قصة من انجح التحالفات في مجال تصنيع السيارات، و نتسأل هل ستفعلها بوجاتي و ريماك بأن تكون شراكة ابدية، أم مجرد تعاون مشترك ؟ 

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