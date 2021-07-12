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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين7/12 /2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج  ومتابعة الأبراج والفلك، واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم  على الصغيد العاطفى و الصحى إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل


عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب مع من تحب.
ماليا ومهنيا: تعمل بجدية ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك وتبدو مبتكرا

برج الثور

مهنيا واجتماعيا:كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.
عاطفيا وعائليا: قد ينشأ سوء تفاهم مع الأحباب أو أحد الأقارب.. تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا:تعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.
مهنيا وماليا: يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.

برج السرطان

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل قد يجلب لك ضغوط مهنية ومالية.. وعليك أن تتماسك وأن تحسن استثمار مواهبك.
عاطفيا: بلوتو يتراجع في مواجهة برجك وعليك أن تراجع جبدا كل كلمة قبل أن تنطق بها

برج الأسد

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان.
عاطفيا: الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد
 

برج العذراء

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل.. استرخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك.
عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بألا تبح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به

برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتعامل بأمانة مع الأحباب وفي المقابل سيكونوا أمناء معك

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر يتنافر مع زحل.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط والاستفزاز.
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان وقد يثيران أعصابك وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك

برج القوس

عاطفيا وماليا: القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب للسفر وتبدو موفقا في كل شيء.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تظهر مهارة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك وتميل اليوم للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة

برج الجدي

عاطفيا: رغم شعورك بالتشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تمنحك سحرا وتساعدك أن تتغلب على الضغوط، فقط انتبه لأقوالك.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح

برج الحوت

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك.
مهنيا: رغم الضغوط والمتاعب.. الشمس وعطارد داعمان ويمنحانك إصرارا على الوصول لأهدافك العملية، فقط لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

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