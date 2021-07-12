حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين7/12 /2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج و متابعة الأبراج والفلك ، واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم على الصغيد العاطفى و الصحى إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل



عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب مع من تحب.

ماليا ومهنيا: تعمل بجدية ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك وتبدو مبتكرا

برج الثور

مهنيا واجتماعيا:كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

عاطفيا وعائليا: قد ينشأ سوء تفاهم مع الأحباب أو أحد الأقارب.. تجنب الجدال كي لا تعكر صفو يومك.

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا:تعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.

مهنيا وماليا: يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.

برج السرطان

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل قد يجلب لك ضغوط مهنية ومالية.. وعليك أن تتماسك وأن تحسن استثمار مواهبك.

عاطفيا: بلوتو يتراجع في مواجهة برجك وعليك أن تراجع جبدا كل كلمة قبل أن تنطق بها

برج الأسد

اجتماعيا ومهنيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان.

عاطفيا: الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد



برج العذراء

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل.. استرخ كيفما شئت إذا شعرت بانخفاض طاقتك.

عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بألا تبح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به

برج الميزان

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتعامل بأمانة مع الأحباب وفي المقابل سيكونوا أمناء معك

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر يتنافر مع زحل.. فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وتجنب الضغط والاستفزاز.

عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان وقد يثيران أعصابك وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك

برج القوس

عاطفيا وماليا: القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب للسفر وتبدو موفقا في كل شيء.

مهنيا واجتماعيا: اليوم تظهر مهارة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك وتميل اليوم للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة

برج الجدي

عاطفيا: رغم شعورك بالتشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تمنحك سحرا وتساعدك أن تتغلب على الضغوط، فقط انتبه لأقوالك.

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل في منزلي المال يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح

برج الحوت

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك.

مهنيا: رغم الضغوط والمتاعب.. الشمس وعطارد داعمان ويمنحانك إصرارا على الوصول لأهدافك العملية، فقط لا تبدد طاقتك فيما لا يفيد