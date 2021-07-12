صبحي وسامح ودنيا .. نجوم يضيئون أنوار المسرح قريبا

يستعد عدد من الفنانين للوقوف على خشبة المسرح خلال الفترة القادمة، خاصة وأن موسم الصيف وعيد الأضحى، يعد جاذباَ لهؤلاء الفنانين، وفرصة للقاء الجمهور من خلال أبو الفنون.

سامح حسين

من أبرز الفنانين الذين يستعدون للوقوف على خشبة المسرح هو سامح حسين، حيث من المقرر أن يعود من بوابة المسرح الكوميدى برئاسة الفنان أيمن عزب بروفات للعرض المسرحى الجديد “أضواء المدينة”، تمهيداً لعرضها خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأكد الفنان أيمن عزب مدير المسرح الكوميدى فى تصريحات خاصة، أن المسرحية من بطولة الفنان سامح حسين ومن إعداد طارق رمضان ومن إخراج إسلام ومن إنتاج المسرح الكوميدى التابع للبيت الفنى للمسرح الذى يتبع وزارة الثقافة المصرية.

واستكمل “أيمن عزب” مدير المسرح الكوميدى حديثه : المسرحية مأخوذة عن فيلم أضواء المدينة لـ شارلى شابلن.

وكان آخر أعمال سامح حسين على خشبة المسرح هى مسرحية المتفائل، وشاركت فى بطولتها الفنانة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

وعرض "المتفائل" الذى عرض على المسرح القمى ، وتدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهى مأخوذة عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام

محمد صبحي

الفنان محمد صبحى من المقرر أن يعود إلى عرينه وهو المسرح، حيث يستكمل حاليا التحضيرات الخاصة بمسرحية “نجوم الضهر” على مسرح مدينه سنبل والتى يفتتحها قريبا

مسرحية “نجوم الضهر” التى تعد آخر إنتاجات محمد فى عالم المسرح من بطولة "سميرة عبد العزيز ،ندى ماهر ،تامر ضيائى، حازم القاضى “و إخراج وكتابة محمد صبحى،أشعار عبدالله حسين .

دنيا عبد العزيز

آخر العائدات إلى المسرح هى الفنانة دنيا عبد العزيز، حيث يستعد لتقديم عرض مسرحى جديد ، وهو زقاق المدق ، والذى سبق وان قدم فى السينما.

ومن المقرر أن تلعب دنيا عبد العزيز الدور الذى لعبته الفنانة شادية، ومن إخراج عادل عبده، وتشارك فى بطولة العمل نهال عنبر.