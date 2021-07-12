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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح منافذ لبيع اللحوم المدعمة بدمياط

صدى البلد

في اطار استعدادات محافظة دمياط لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إقامة عدد من منافذ بيع اللحوم بنطاق مركز ومدينة دمياط .


وأشارت الى ان المنافذ موزعة كالآتى عدد 5 منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 90 جنيها بمناطق باب الحرس و أمام ديوان عام المحافظة و عزب النهضة وفارسكور وكفرسعد وإقامة عدد منفذ واحد لبيع اللحوم السودانى والضانى بسعر ٨٠ جنيها بميدان الشهابية والتى تستمر حتى رابع يوم العيد و تم اقامة العديد من منافذ بيع اللحوم بمختلف مدن وقري المحافظة منذ أشهر .

ووجهت المحافظ لمديرية التموين والطب البيطري و مباحث التموين بالاشراف المباشر على تلك المنافذ على أن يتم الالتزام بالذبح داخل مجزر مدينة دمياط لجميع المذبوحات.


ونوهت المحافظ، إلى أن المنافذ تأتى في اطار رفع العبء عن المواطنين وبيع اللحوم بسعر منخفض عن الاسواق وتستمر المنافذ حتى رابع يوم العيد .

 

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