ماذا يعرض في السينمات حاليا؟.. دليل الأفلام المصرية

يتنافس في السينمات المصرية في الوقت الحالي العديد من الافلام، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرزهم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، "مش أنا"، "ماما حامل" و "ديدو".

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

فيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين

طرحت الشركة المنتجة لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين العمل ب السينمات في 7 يوليو الجاري 2021.

ومن المقرر ان يستمر عرض الفيلم حتى موسم عيد الاضحى المقبل، ليستمر فى المنافسة وسط الاعمال السينمائية التى سيتم طرحها خلال هذه الفترة.

قصة الفيلم

يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

العمل كان من المقرر طرحه بداية عام 2020 الا انه تم تاجيلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة وان الشركة المنتجة تراهن على تحقيقة ايرادات مرتفعة.

الفيلم بطولة كريم عبد العزيز - دينا الشربيني - ماجد الكدواني - بيومي فؤاد- أحمد حلاوة، ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف ومنهم شيكو- أحمد فهمي - شيماء سيف - مصطفى قمر - معتز التوني - عمرو عبد الجليل - نسرين أمين - هيدي كرم- أوتاكا - علاء زينهم - باسل أزارو، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله (أوسكار للتوزيع ودور العرض).

فيلم "مش أنا"

فيلم مش أنا

حقق فيلم “مش أنا” منذ طرحه ب السينمات في 23 يونيو الماضي 2021، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها 18 مليون و801 ألف جنيه، وقد استطاع الفيلم أن يحقق انتعاشة كبيرة فى دور العرض بعد عرضه خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

قصة الفيلم

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

الفيلم من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف تامر حسني، واخراج سارة وفيق.

فيلم "ماما حامل"

فيلم ماما حامل

طرح فيلم "ماما حامل" في السينمات بمصر والعالم العربي، في 2 يونيو الجاري، ليكون الرهان على أن ينافس الفيلم في فترة زمنية أصبحت أفلام العيد فيها قديمة، ولا يزال هناك وقت حتى موسم عيد الأضحى وأفلامه الجديدة.

وكان قد حقق فيلم "ماما حامل" للفنانة ليلى علوي، إيرادات بلغت قيمتها 4 ملايين و269 ألف جنيه بعد عرضه فى دور العرض السينمائية ليحتل المركز الرابع فى قائمة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر السينمائي.



وتراجع فيلم "ماما حامل" لبطلته ليلى علوي إلى المركز الثالث بعد فيلم "أحمد نوتردام" الذى جاء فى المركز الثانى بعد فيلم “مش أنا” الذى تصدر السباق السينمائى.

قصة الفيلم

ويناقش العمل ما يمكن أن يحدث حين تصبح الأم حاملا وأبناؤها في الثلاثين من العمر، وهو موضوع مثير للاهتمام يجذب مختلف الفئات العمرية خاصة أن العمل اجتماعى يلمس جميع فئات المجتمع ويناقش قضية اجتماعية مهمة.

الفيلم من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، وحمدي الميرغني، ومن تأليف لؤي السيد ومن اخراج محمود كريم.

فيلم "ديدو"

فيلم ديدو

طرح المنتج أحمد السبكي، مؤخرا وبالتحديد في 13 مايو الماضي 2021، فيلم "ديدو" في السينمات، وحقق فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي ، إيرادات بإجمالي بلغت 14 مليون و88 الف جنيها، ليأتي في المرتبة الثالثة بين أفلام عيد الفطر من حيث الصدارة في دور السينما بعد فيلم "أحمد نوتردام" لـ رامز جلال وفيلم ماما حامل.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب "ديدو" الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري "بيومي فؤاد"، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

الفيلم من بطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن تأليف كريم فهمي، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ومن اخراج عمرو صلاح.