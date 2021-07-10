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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. تامر حسني يشارك جمهوره الغناء خلال عرض فيلم مش أنا

النجم تامر حسني
النجم تامر حسني

قدمت الإعلامية " لميس سلامة " فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

 

واستعرضت الإعلامية " لميس سلامة " فيديو للنجم " تامر حسني " وهو يشارك مع جمهوره عرض فيلم " مش أنا " ، واكتشافه المواهب الغنائية من داخل السينما .

 

تامر حسني وسميرة سعيد ورامي جمال .. نجوم الغناء يشعلون موسم الصيف

 

ضجة كبير تشهدها الساحة الفنية الفترة المقبلة، بعد استعداد عدد من نجوم الغناء  لـ طرح أجدد أغانيهم بالتزامن مع فصل الصيف ، ونرصد لكم فى السطور التالية أحدث أغانى الصيف المقرر طرحها الأيام القليلة المقبلة.

 

تامر حسنى 

روج الفنان تامر حسني، لفيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “صعبة”، وأكد أنه يستعد لطرحه خلال أيام.

 

ونشر تامر حسني، صورة من كواليس الكليب عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” علق عليها قائلاً: “كليب أغنية صعبة خلال أيام إن شاء الله”.

 

وكان  فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني، قد حقق منذ طرحه بدور العرض، إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 18 مليون و801 ألف جنيه، وقد استطاع الفيلم أن يحقق إنتعاشة كبيرة فى دور العرض بعد عرضه خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

 

تامر عاشور 

انتهى الفنان تامر عاشور  من تسجيل أغنية جديدة من ضمن ألبومه المقبل، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



وكتب "عاشور" عبر موقع "فيس بوك": "امبارح انتهيت من تنفيذ أغنية جديدة، وقريب جدا هعلن عن ميعاد نزولها، وميعاد نزول الألبوم، تفتكروا الاغنية الجديدة عاملة إزاي".

رامى جمال 


روج الفنان رامي جمال ألي أغنيته الجديدة علي طريقته الخاصة، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "رامي" في الصورة وهو داخل الإستوديو معلقا عليها قائلا: "ربنا يعينكم على الغنوة اللي جية.

 

سميرة سعيد 

 

تستعد الديفا الفنانة سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "مون شيري"، ومن المقرر طرحها يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو الجاري، والأغنية تحمل طابع وأجواء السبعينيات. 

 

أغنية"مون شيري" تشتمل على كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، ألحان بلال سرور.

 

محمد كيلانى 

 

أعلن الفنان محمد الكيلاني، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعد إنتظار دام 10 سنوات.

 

وكتب الفنان محمد الكيلاني، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “بعد 10 سنين  .. ٢٣/٧ ميعاد الاغنية الجديدة إن شاء الله .. إستنيت كتير اوي عشان اعمل الاغنية دي وصبرت كتير .. وإن شاء الله ربنا هيعوض صبرى ده انا متأكد، وواثق في ربنا جداً .. متنسوش ٢٣/٧ .. يارب تعجبكم".

 

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