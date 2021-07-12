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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة من درية شرف الدين حول تدهور حديقة الحيوان و"جنينة الأسماك"

رئيس لجنة الثقافة
رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب درية شرف الدين

تقدمت رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب الدكتورة درية شرف الدين، بطلب إحاطة لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والسياحة والآثار، بشأن التراجع في مظهر حديقة الحيوان بالجيزة، وسوء حالة الحيوانات والطيور والمكتبة الأثرية.

كما أوردت في طلبها ضرورة الوقوف على أسباب الاهمال وعدم الرعاية والنظافة بالحديقة.

وفي طلب إحاطة جديد، خاطبت وزراء الزراعة والتنمية المحلية والسياحة والآثار، بشأن الإهمال الشديد وضياع معلم سياحي وأثري ثمين ومتنزه للجمهور في حديقة الأسماك بالزمالك.

وشددت شرف الدين على ضرورة مناقشة مستقبل الحديقة في ظل تلك الظروف الصعبة.

طلب احاطة حديقة الحيوان بالجيزة الطيور المكتبة الأثرية حديقة الأسماك بالزمالك

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طلب إحاطة من درية شرف الدين حول تدهور حديقة الحيوان و"جنينة الأسماك"

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