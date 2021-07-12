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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف عنصري.. أمريكية تصفع طفلا وتشتم والدته في مول شهير

سيدة أمريكية تصفع
سيدة أمريكية تصفع طفل و تشتم والدته في مول شهير

تداول رواد التواصل الاجتماعي عبر تطبيق تيك توك، مقطع فيديو لسيدة أمريكية في ولاية لاس فيجاس تلكم طفلا آسيويا وتنعته هو ووالدته بأسوأ الصفات.

 

ووفقا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل”، فتم تداول مقطع فيديو لسيدة أمريكية وهي تصفع طفلا آسيويا بالغ من العمر 6 سنوات وتشتم والدته بأبشع الشتائم.

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وظهر في المقطع أن جنسية الصبي ووالدته يبدو أنهما صينيان، وذلك بسبب سماع كلمة “الصين” أكثر من مرة من السيدة التي كانت في حالة عصبية للغاية ويصعب السيطرة عليها.

 

وصفعت السيدة الصبي بدون أن يصيبها بأي مكروه، وطلبت من الأمن في أحد المولات الشهيرة أن يطرد الصبي ووالدته رغم إنه لم يظهر أي إساءة من الصبي أو والدته تجاه السيدة الأمريكية مما استفز الرواد بسبب أسلوب السيدة غير المتحضر.

 

جدير بالذكر أن رواد تيك توك طالبوا الشرطة الأمريكية بالبحث عن تلك السيدة، ليتم القبض عليها وتقدم إعتذار للسيدة ونجلها. 

 

 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9775631/Asian-mother-says-white-woman-punched-son-6-hurling-racist-slurs-Las-Vegas-mall.html

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