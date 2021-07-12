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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ادعو لها بالشفاء .. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير | شاهد

صدى البلد

اعلنت الفنانة عبير أحمد عن خضوعها لغسيل دم , وذلك من خلال فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات  “ انستجرام ”.

 

وظهرت عبير أحمد في فيديو من داخل المستشفى  موضحة أنها لن تغادر المستشفى الآن لأنها لديها جلسات أخرى، طالبة منهم الدعاء ".

تفاصيل مرض عبير أحمد

وكانت قد كشفت الفنانة عبير أحمد، في لقاء تليفزيوني بإحدى القنوات الفضائية التابعة لدولة الكويت عن تفاصيل مرضها قائلة :"كنت قاعدة في بيتنا أول يوم عيد الفطر جالي مرض نادر اسمه الوهن العضلي فسبحان الله إحنا في 2020 والطب لم يتوصل لسبب هذا المرض".

وتابعت "المرض ده يؤدي إلى شبه شلل في النطق والحركة وكمان اتأخرت على ما تم تشخيص حالتي فاتبهدلت، هو غدة في الجسم تنقلب على الجسم تفرز مواد مضادة تهاجم الجسم".

 

واضافت عبير أحمد  " دخلت في سيستم علاج طويل واتحدد إن تتشال الغدة ولأنها موجودة بين القلب والرئة بدأت أخاف وعملت العملية والحمد لله طلعت منها سعيدة وبعد الجراحة جالي اتصال من الجراح أنهم اكتشفوا فيها ورمتين فحولوني مستشفى الأورام".

و  "وبدأت آخد علاج جلسات إشعاع على مدار خمس أسابيع ونص وجلسات الإشعاع كانت وقائية لأن المرض لم يصنف ككانسر ولكن اتمدد وممكن ينتشر".

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