الجمل: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتابع احتياجات السوق وتوجهات الدولة والمستخدمين

أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراية تامة ومتابعة مستمرة لمؤشرات سوق الاتصالات المحلي واحتياجات المستخدمين ومقدمي الخدمات المرخص لهم حتي يتمكن من وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة للعمل على تطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتي يكون من الأسواق الرائدة عالميا.. وفى هذا الإطار قام الجهاز بما يلي:

1. أصدر الجهاز التقارير الخاصة بمؤشرات استخدام خدمات الاتصالات للتعرف على التوجهات الفعلية للمستخدمين حيث تم رصد زيادة في اعداد المستخدمين للهاتف المحمول الى 100 مليون مستخدم، بالإضافة الى زيادة أنماط المستخدمين في مجالات التعلم والعمل 23 ضعفا، مجالات التسوق الالكتروني 7 اضعاف، مجالات المحتوى الترفيهي 4 أضعاف، التصفح 3 أضعاف، كما زادت ساعات الذروة من 7 ساعات الى 14 ساعة يوميا.



2. وضع القرارات التنظيمية اللازمة لمواكبة متطلبات فترة جائحة فيروس كورونا

3. طرح الترددات الجديدة لمواكبة زيادة اعداد مشتركي خدمات المحمول وزيادة الاحمال الجديدة من الاستهلاك

4. طرح إطار تنظيمي جديد وترخيص جديد لإنشاء أبراج المحمول



5. التعاون مع الجهات المعنية لتسريع الموافقات على انشاء محطات المحمول وتقيل الفترة الزمنية لتصبح خمسة أشهر بدلا من عام.



6. دعم التوسع في استخدام محافظ الهاتف المحمول الالكترونية والتوسع في الاعتماد على الطرق الالكترونية في عمليات شحن الرصيد ووقف طباعة كروت الشحن البلاستيكية لدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.



7. طرح تراخيص جديدة لخدمات جديدة بالإضافة الى تجديد تراخيص أخرى لخدمات قائمة.



الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لديه كوادر وكفاءات دولية تشارك في صنع القرارات بالمنظمات الدولية والإقليمية في مجال الاتصالات



أشار الجمل الى ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم في المؤشرات الدولية 54 مركزا ليكون في المرتبة 41 عالميا



كما جاء تقدم ترتيب المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز في الترتيب 23 عالميا.



وأضاف الجمل ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بتأسيس المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات لتدريب الكوادر المتخصصة من الدول الافريقية في العديد من المجالات منها الامن السيبراني – البنية التحتية – الشمول المالي الرقمي- إدارة الموارد الحرجة (الترقيم والترددات) – المدن الذكية.



ويمكن سرد أبرز العوائد الوطنية المتوقعة من إنشاء المركز:



1. تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية بشكل عام وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات.

2. بناء شبكة من العلاقات المتميزة بين الخبراء المصريين ونظرائهم من الهيئات الإفريقية.

3. تبادل الخبرات الفنية حول قضايا الاتصالات على الصعيد الدولي والإقليمي وتنسيق وجهات النظر بشأنها.



4. التعريف بالمشروعات القومية الحديثة وإبراز الجهود المصرية المبذولة للارتقاء بالدولة.

5. تأكيد الدور المصري الرائد فى إفريقيا وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات.

6. دعم قطاع السياحة المصري عبر اتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على الوجهات السياحية بها.

7. دعم الاستثمارات المصرية بإفريقيا.





كما أكد الجمل على ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يزخر بكوكبة من الخبراء المصريين أصحاب المكانة الدولية ومنهم من يرأس لجان هامة في منظمات دولية وإقليمية يتم اختيارهم بالانتخاب نظرا لكفاءتهم ومكانتهم الدولية وهو ما مكن الجهاز من التعرف على التوجهات العالمية الجديدة في مجالات الاتصالات والعمل على نقلها للسوق المحلي وبما يخدم توجهات الدولة واحتياجات المستخدمين ومن خلال العاملين بالجهاز أصحاب الخبرات فى المجالات الفنية والقانونية والاقتصادية والإدارية.