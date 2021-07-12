إسكان النواب تناقش طلب احاطة بشأن مشاكل الصرف الصحى بالاسكندرية

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم طلب إحاطة مقدم من النائب ابو العباس فرحات تركى بشان مشاكل الصرف الكبيرة المتراكمة على مدار السنوات الماضية بدائرة المنتزة الاسكندرية وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي المهندس حسن الفار.



وأوضح النائب ابو العباس فرحات تركى، في طلب الإحاطة أن المناطق التي تعاني من مشاكل الصرف هي:-

١- منطقة الاندلس والحجاز

استكمالات الشامى وفرعون

٢- عزبة نصر صالح

٣- استكمالات محسن الصغرى

٤-استكمالات خطاب الجديدة

٥- استكمالات محسن

٦- الفضالى

٧- ايرس

٨- ابوسلطان

٩- استكمالات ال ٥٠٠

١٠- استكمالات البكاتوشى

١١- حماس

١٢- استكمالات العجارى

١٣- استكمالات المهاجرين

١٤- حى المهندسين

١٥- ارض السمان

١٦- ارض زيزو ضيف

١٧- ارض دويدار

١٨- استكمالات احمد ياسين

١٩- استكمالات المراغى القديمه

٢٠- نسيم ابواليزيد

٢١- استكمالات الاصلاح

٢٢- الجزيرى ال٣٠

٢٣- استكمالات خورشيد

٢٤- استكمالات التوفيقية

٢٥- استكمالات الطوير

٢٦- عزبة جمال

٢٧- استكمالات الصعايدة

٢٨- عزبة يحى

٢٩- عزبة الشركة

٣٠- القرداحى

٣١- وعزبة مرزا

٣٢ - استكمالات كرزون

٣٣- عزب منتزة ثانى

٣٤ - مناطق الطابية

واوضح “ تركي" ان عدد من اهالى هذه المناطق يعيشون فى معاناة منذ سنوات عديدة بسبب حرمانها من شبكات الصرف وهو ما كان سببا فى غرقهم بالصرف طوال فصل الشتاء، مطالبا بسرعة إنهاء هذه المشكلات التي عملت علي حرمانهم من التنمية بسبب عدم إمكانية دخول الخدمات إلا بعد دخول الصرف الصحى.





وطالب النائب بسرعة انهاء هذه المشاكل وادخال الشبكات لهذه المناطق وفقا للاتى :

١- مشروع عزبة نصر صالح واستكمالات خطاب ومحسن الصغرى الجاهز للطرح

٢- التعاون مابين شركة الصرف والجهاز التنفيذي لانهاء مشكلة الاندلس والحجاز بعزبة الشامى و فرعون

٣- منطقه ايرس وحماس

٤- عمل مشروع لاستكمال مناطق المنتزه اول

٥- عمل مشروع صرف لمناطق المنتزة ثانى

٦- عمل مشروع صرف لمناطق الطابية

٧- الانتهاء من خط ربط محطة الراس السوداء ب ٤٥ وانشاء محطة شرق الاسكندرية

٨- التعاون ما بين الشركة والجهاز التنفيذى لتنفيذ الشوارع البسيطة من خلال الشركة



ولفت رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي المهندس حسن الفار إلى أنه تم التقدم بطلبات عديدة وكان هناك العديد من الموافقات المطلوبة من الحى وتم عمل محضر بالتعاون ما بين النائب ومنطقة الإسكندرية وسيتم الاتى :-

مشاكل الصرف الصحي



١- بالنسبة لمنطقة نصر صالح وخطاب ومحسن الصغرى جارى الانتهاء من المراجعه النهائية وسيتم الطرح خلال الشهور القادمة خلال الخطة الحالية

٢- بالنسبة لباقى المناطق هناك مكتب استشارى جارى تكليفه لدراسة هذه المناطق لطرحها فى الخطة

٣- سيتم التعاون بين الشركة والجهاز والتنسيق بينهم فى بعض من هذه المشروعات لتنفيذها من خلال الشركة