الحرب تشتعل مجددا .. قوات تيجراي تعلن الزحف باتجاه جيش إثيوبيا

قالت قوات من إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، اليوم الاثنين، إنها تتقدم جنوبا واستعادت السيطرة على بلدة من القوات الحكومية، مؤكدة عزمها على مواصلة القتال حتى استعادة حدود المنطقة قبل الحرب.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية إنها لم يتسن لها تأكيد الادعاء شكل مستقل بسبب انقطاع الاتصالات في الإقليم.

وقال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، جيتاشيو رضا، لرويترز، الإثنين، إن قوات تيجراي تسيطر على بلدة كوريم الواقعة على بعد 170 كيلومترًا (105 أميال) جنوب ميكيلي، وتسعى للسيطرة على بلدة ألاماتا الرئيسية، على بعد 20 كيلومترًا جنوبًا.

وقال ساكن سابق في كوريم يعيش الآن في العاصمة أديس أبابا لرويترز إن أحد أفراد الأسرة الفارين من منزلهم وصل إلى منطقة بها خدمة خلوية وأكد القتال.

ولم يعلق المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنت أدان على من كان يسيطر على المدينة لكنه قال في رسالة نصية "أعلنا وقف إطلاق النار" في إشارة إلى وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية بعد انسحاب قواتها من ميكيلي. ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقف إطلاق النار بأنه "مزحة".

وأضافت رويترز أن متحدثا باسم رئيس الوزراء آبي أحمد ورئيس فرقة العمل الحكومية بشأن تيجراي لم يردا على طلبات للتعليق.

وقال جيتاتشو، المتحدث باسم جبهة تحرير يبل الشعبية لتحرير تيجراي ، إن الجماعة تريد استعادة حدودها قبل الحرب وفتح خطوط النقل للسماح للأشخاص والمساعدات الإنسانية بالتحرك.

اندلع الصراع في تيجراي قبل ثمانية أشهر بين قوات الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والحزب الحاكم في الإقليم، جبهة تحرير شعب تيجراي. وأعلنت الحكومة النصر بعد ثلاثة أسابيع عندما استولت على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن جبهة تحرير شعب تيجراي استمرت في القتال.

وفي 28 يونيو، استعادت جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على ميكيلي وتسيطر الآن على معظم تيجراي. لكن منطقة أمهرة المجاورة تطالب أيضًا ببعض الأجزاء في الغرب والجنوب، والتي أرسلت مقاتلين إلى المناطق المتنازع عليها.