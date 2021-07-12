استجابة للشكاوى.. غلق مقهى يقدم الشيشة ويتعدى على الطريق العام في الهرم |شاهد

قام حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة بالتعامل الفوري مع ماورد من شكاوي المواطنين من تعدي مقهى نجمة السكريه الكائنه بشارع مينا من شارع أحمد ياسين.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التواصل مع المواطنين للرد علي شكواهم وحلها وتذليل اي عقبات تعوق المواطنين.



وتوجه علي الفور مسئولي الحي لمحل الشكوي وازالة اسبابها وازالة جميع التعديات والاشغالات علي حرم الطريق ورفع الاشغالات من المقهي مع غلقها ومصادرة الشيش والمضبوطات الاخرى وايداعها بمخازن الحي واعادة الانضباط للشارع.

وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، ذلك بمتابعة من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم .

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