براءة مي العيدان من سب وقذف أحمد بدير

نشرت الاعلامية مى العيدان تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن براءتها من تهمة سب وقذف الفنان أحمد بدير بعد صدور الحكم اليوم.

وقالت مي العيدان: “تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له”.

وأضافت مى العيدان: "شكرا للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية، ولايبقي سوى وجه الله تعالى".

ازمة مى العيدان وأحمد بدير

وأعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان فتح أزمتها من جديد مع النجم أحمد بدير والتي انتهت بتقديم الاعتذار له.

كتبت مي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أعلن أنا مي العيدان إني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي باحدى القنوات وباحد البرامج أساء لي ونعتني بالحالة الشاذة وشكك بجنسيتي عندما قال هذا اذا كانت كويتيه اصلا وانا اقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة وبينا".

كانت الإعلامة الكويتية مى العيدان قد اعتذرت للفنان أحمد بدير بعد تصاعد الأزمة بينهما من خلال مقطع فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب.

وقال مى العيدان من خلال الفيديو: "شوفت امبارح عددا من اللقاءات للفنان أحمد بدير، حسيته متألم جدا، هو راجل كبير وأنا بدأت الموضوع كمزحة وهو أخذها على محمل شخصي، وأنا لا أرغب في أن يتنازل عن القضية التي قدّمها ضدي، ارفع قضية وعشرة وخمسين ومليون ما عندي مشكلة، ولكني أخاف من الله وخاصةً أننا عايشين في زمن وباء".

وأضافت: "أنا أعتذر لك لأني سمعت صوتك ولقيتك متألم، والرجوع للحق فضيلة، وأنا بدأت الموضوع كدعابة، وأنت أخذت الموضوع بشكل مختلف، وأنا أعتذر لك من أجل رب العالمين فقط، لا أريد أن نكون أمام رب العالمين خصوم، حقك عليّ لو أنا جرحتك، وهذا خوفا من الله فقط".

واشتعلت الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية الكويتية مى العيدان بعدما أعلن المحامى أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه "جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".

وردت الإعلامية مى العيدان على بيان المحامى أشرف عبد العزيز من خلال حسابها بموقع انستجرام قائلة: "أرد على هذا الخبر احب اقول لاحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 الصبح توكل على الله واللى ما تطوله فى ايدك طوله برجلك".

وأضافت العيدان: "قضيتك خسرانة من الان لان القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك اصلا وانا قلت بنته مزة طلعت بنت الاقرع وانت اقرع فعلا وفى مليون مقطع فى مسرحياتك وانت بتضحك الناس على قرعتك ومع احترامى سهير البابلى تفت على صلعتك فى ريا وسكينة ليش ما اعتبرتها اهانة".

وتابعت العيدان: "اعتقد التفه حتى لو تمثيل جارحة خاصة اذا مصوره وارجع اقولك اللى ما اطاوله ب ايدك طاوله برجلك انت شعرك مو متل رشدى اباظة لحواجبك وانا نسبت شئ ليس فيك انت شوف صورنك جمبى وشوف اذا انت اقرع ولا بشعر".

واختتمت العيدان: "بس خلى المحامى يطلع له بقرشين منك ماشى ماحركت فينى شعرة بس عشان اتعرف انى ديموقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما اغلقتها وللعلم ترى عندى بدل المحامى 6 وافهم بالقانون وحافظته".

وقرر الفنان أحمد بدير مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بعد تنمرها عليه والسخرية منه عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام".

جاء ذلك بعد مشاركة الإعلامية مي العيدان صورة للفنان القدير أحمد بدير وابنته سارة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة بنت الاقرع".

وردت سارة ابنة أحمد بدير عبر "فيسبوك" قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت سارة: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".