ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مهربة مع راكبة في المطار

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، من احباط محاولة راكبة عربية قادمة من بيروت تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف تامر عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها التسلل بحقائبها الي خارج بوابة اللجنة وسط مجموعة من الركاب، طلب وائل امبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف تفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثله.

قام رأفت وهيب مدير الجمرك بتكليف اسماء عزمي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط ٥٢٤ قطعة متنوعة من مستحضرات التجميل وسط الملابس بالحقائب.

أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.