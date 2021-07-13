مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

يقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 13-7- 2021 ثالث أيام شهر ذي الحجة 1442 هجريا .
مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر : 3:19 ص
الشروق : 5:01 ص
صلاة الظهر : 12:00
صلاة العصر : 37: 3 م
صلاة المغرب : 7:00 م
صلاة العشاء : 8:30 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر : 3:18 ص
الشروق : 5:04 ص
صلاة الظهر : 12:05
صلاة العصر : 3:44 م
صلاة المغرب : 7:06 م
صلاة العشاء : 8:40 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر : 3:12 ص
الشروق : 4:56 ص
صلاة الظهر : 11:56
صلاة العصر : 3:34 م
صلاة المغرب : 6:57 م
صلاة العشاء : 8:28 م
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر : 3:15 ص
صلاة الشروق : 4:54 ص
صلاة الظهر : 11:48
صلاة العصر : 3:19 م
صلاة المغرب : 6:43 م
صلاة العشاء 8:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر : 3:31 ص
الشروق : 5:05 ص
صلاة الظهر : 11:54
صلاة العصر : 3:18 م
صلاة المغرب : 6:44 م
صلاة العشاء : 8:07 م