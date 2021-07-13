البنتاجون: أمن مطارات أفغانستان على رأس الأولويات بعد انسحاب القوات الأمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن أمن المطارات بأفغانستان على رأس الأولويات للولايات المتحدة مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من هناك بعد نحو شهر ونصف الشهر.



وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إنه ما زالت هناك أدوار مستمرة للجيش الأمريكي في أفغانستان، من بينها الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي.



وأوضح أن هناك بعض القوات المخصصة لأمن المطار، وهناك عنصر لدعم الملاحة الجوية، إضافة إلى بعض القدرات الدفاعية.



ونبَّه المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لها وجود دبلوماسي في أفغانستان، مشددا على أن ضمان استمرار بقاء المطار الدولي مفتوحا وآمنا يظل أمرا بالغ الأهمية من أجل نجاح عمل هذه البعثات الدبلوماسية وحماية أعضائها وسلامتهم.



يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أنه سيتم استكمال سحب قوات بلاده من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس المقبل، مبكرا عن الموعد المقرر سابقا وهو 11 سبتمبر.