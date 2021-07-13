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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح لازم تعرفها قبل ما تشتري خروف العيد

صدى البلد

عرضت فضائية صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، تقريراً مفصلاً لبعض النصائح قبل شراء خروف العيد.

 

وقال كمال محمد كمال، صاحب محل جزارة، إن الخروف لابد أن يكون فى سن السنتين حتى نتمكن من ذبحه، إلى جانب أن تكون قرونة ورجله سليمة حتى يصلح أن يكون أضحية.

 

وأضاف صاحب محل جزارة، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الخراف فى مصر عدة أنواع منها الفلاحي والصعيدي والبرقي.

 

وتابع أن الخروف البرقي من أجود أنواع الخرفان فى مصر، لافتا إلى أن لحمه لا توجد فيها زفارة الخروف الفلاحى وليته صغيرة جداً.

 

وفي سياق آخر، قدم جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، النشرة الإرشادية لعيد الأضحى لعام 2021، حيث تتضمن النشرة النصائح والإرشادات لشراء خروف عيد الأضحى المبارك.

 

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وجاء في نشرة حماية المستهلك إرشادات عامة عند التسوق واختيار خروف الأضحية، منها:
- وفقا لجهاز حماية المستهلك، يجب ألا يقل عمره عن عام ولا يكون أحد قرونه مكسورة.

- يجب ألا تكون قدمه مكسورة أو إحدى أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.

- يجب أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.

- العمر الملائم للذبح من 8—12 شهرًا، وذلك بالنظر إلى أن طراوة اللحوم تعتمد على عمر الخروف.

وعن كيفية معرفة عمر الأضحية، قال: فإذا كان (أقل من سنة) تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة، وفي عمر الـ(سنة) تكون أحد الأسنان الأربعة اختلف شكله وكبر حجمه.

أما في عمر (سنة ونصف إلى سنتين) يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان، و(ثلاث سنوات) يكون قد استبدل ثلاثة من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة، و(أربع سنوات) يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة، و(أكبر من أربع سنوات) يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة وتتآكل ويصفر لونها.

أنواع الخرفان الخروف وزارة التموين صباح البلد خروف العيد

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