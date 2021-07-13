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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء أبو اليزيد تشارك متابعيها احتفالها بعيد ميلادها

أسماء ابو اليزيد
أسماء ابو اليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بعيد ميلادها و نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصور تحتفل بعيد ميلادها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

تحتفل الفنانة أسماء ابو اليزيد بعيد ميلادها ، وتعد واحدة من أبرز الفنانات المتواجدات على الساحة الفنية فى الوقت الراهن.

 

 فى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عنها : 

 

1- درست أسماء ابو اليزيد  في كلية الفنون الجميلة.

 

2-  شاركت أسماء أبو اليزيد  في عدد كبير من العروض المسرحية، من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية) التي عرضت على مسرح الهناجر.

 

3- نافست أسماء ابو اليزيد على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016.

 

 4- لفتت  أسماء ابو اليزيد اﻷنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية "تقى" في مسلسل (هذا المساء).

 

5- خاضت أسماء ابو اليزيد أولى بطولاتها فى مسلسل الآنسة فرح . 

 

6- بعد النجاح الذى حققه العمل ، قدمت أسماء أبو اليزيد 4 مواسم منه . 

 

7- تنتظر أسماء أبو اليزيد عرض فيلمين لها خلال الفترة القادمة وهما  30 مارس وكيرة والجن .

 

8- ظهرت أسماء أبو اليزيد من خلال افتتاح القاهرة السينمائى الدورة قبل الماضية من خلال تقديمها أغنية على المسرح.

 

9- تستعد أسماء ابو اليزيد للمشاركة فى الجزء الجديد من مسلسل الكبير أوى، بعد تعاونها مع أحمد مكى فى مسلسل الاختيار 2 .

أسماء أبو اليزيد مسلسل الاختيار الفن انستجرام عيد ميلاد الاختيار 2

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