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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل متواضع.. ماذا قدم كايزر تشيفز أمام الفرق المصرية قبل مواجهة الأهلي؟

فريق كايزر تشيفز
فريق كايزر تشيفز

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء، بالمغرب.

 

الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه.

 

الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 مرات، بفارق 4 ألقاب على كل من الزمالك ومازيمبي الكونغولي، اللذين يتواجدان في المركز الثاني.

 

وصعد إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

 

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

 

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

سجل كايزر تشيفز أمام الفرق المصرية قبل مواجة الأهلي:

 

 التقى كايزر تشيفز مع الزمالك في الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عام 1993، وفاز كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف.

 

نجح الزمالك في إقصاء كايزر تشيفز بعد الفوز عليه في مباراة العودة في القاهرة، بهدف دون رد، والتأهل إلى الدور المقبل.

 

التقى كايزر تشيفز مع الإسماعيلي في الدور ربع النهائي، في مسابقة كأس الكؤوس الأفريقية، عام 2001، حيث تعادل سلبيا في الذهاب، وتعادل 1 - 1، في لقاء الإياب، ليتأهل الفريق الجنوب أفريقي إلى الدور المقبل،  مستفيدا من أفضلية تسجيل هدفا خارج الديار.

 

واجه كايزر تشيفز الأهلي في كأس السوبر الأفريقي عام 2002، واكتسح المارد الأحمر الفريق الجنوب أفريقي بـ أربعة أهداف مقابل هدف.

 

سجلت الفرق المصرية  7 أهداف في مرمى كايزر تشيفز، واستبقلت شباكها 4 أهداف.

 

الفوز الوحيد الذي حققه كايزر تشيفز على فريق مصري “ الزمالك”، لم يستفيد منه، حيث ودع دوري الأبطال، بعد الخسارة بهدف دون رد، في لقاء العودة.

 

 

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