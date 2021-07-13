محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشيعين لجنازة شهيد الواجب الملازم عبد الله الحمامى

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، مراسم تشييع جنازة شهيد الواجب الملازم عبد الله الحمامى ، والذى وافته المنية صباح اليوم ، أثناء تأدية عمله .

هذا وشيعت بورسعيد قيادة وشعب جثمان الشهيد في جنازة عسكرية من مسجد الكبير المتعال بحي الزهور يتقدمها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والأجهزة الأمنية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد كبير من أهالي المحافظة وزملاء الشهيد.

وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء والمواساة الي اسرة الشهيد الذي استشهد اثناء أداء واجبه الوطني ، وأكد المحافظ بان الملازم عبدالله الحمامى لقى ربه خلال تأدية عمله ونحتسبه عند الله من الشهداء ، فكان نموذجا مشرفا للضابط الذى يتفانى ويخلص في عمله ، وكان يتمتع بالسيرة الطيبة والمودة مع زملائه في العمل ، داعيآ الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه .

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