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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لخريجي الاعدادية ..

فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى نهاية يوليو عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. https://tansiksec.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه لأول مرة يتم فتح باب التقديم الإلكتروني لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي لاختيار المدرسة المراد التقدم إليها بالصف الأول الثانوي سواء من مدارس التعليم العام أو مدارس التعليم الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى الجهود التي تتخذها الوزارة نحو تطوير وميكنة كافة الأعمال التي تتعلق بمنظومة التعليم؛ وذلك لتسهيل عملية التنسيق للطلاب بمختلف مراحلهم، وتوضيح كافة المعلومات التي يحتاجها أبناؤنا الطلاب عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

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ننشر تنسيق قبول خريجي الإعدادية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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ننشر موعد وشروط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضاف مجاهد أن كل هذا يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وسعيها نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن التقديم سيتاح للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية بالعام الدارسي 2020-2021 في الفترة ما بين 13 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021 على الموقع الرسمي للوزارة https://tansiksec.emis.gov.eg/ وتسجيل الدخول سيكون عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

وأضاف بصيلة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين فور انتهاء فترة التقدم لإخطارهم بموعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تتم من قبل ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وأشار بصيلة إلى ضرورة قراءة الطلاب الذين يرغبون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية شروط التقديم الخاصة بالمدرسة المراد التقدم إليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg، والتواصل مع مسئولي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في حالة مواجهة أي مشكلة أو الرغبة في الاستفسار عن أي معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected]

جدير بالذكر، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة الى توفير الزي المدرسي للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب، وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية التعليم التكنولوجيا التطبيقية عن فتح باب التقديم الصف الثالث الإعدادي

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فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى نهاية يوليو عبر هذا الرابط

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